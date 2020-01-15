Тюменские врачи сделали кесарево сечение в доме у жительницы Ярково

«Состояние матери было таково, что любое перемещение плачевно закончилось бы и для неё самой, и для её ещё нерождённого ребёнка. Но и медлить было нельзя – состояние пациентки ухудшалось. Врачам не оставалось ничего другого, как развернуть импровизированную операционную прямо в доме семьи», сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.