Тюменские врачи сделали кесарево сечение в доме у жительницы Ярково

Накануне тюменские врачи были вынуждены сделать пациентке из отдалённой деревни экстренное кесарево сечение прямо у неё дома. Из-за особой тяжести состояния эвакуировать больную в Тюмень было опасно. Ребёнок пожелал родиться на сроке в 30 недель.
У беременной женщины внезапно открылось маточное кровотечение. Из Областной больницы №24, находящейся в селе Ярково, к пациентке тут же направили бригаду медиков. Кроме того, были мобилизованы фельдшеры соседних сёл, чтобы на месте контролировать состояние женщины до прибытия врачей. Также к сельской жительнице выехали специалисты Областного перинатального центра. Всего медицинскую помощь пациентке и её ребёнку оказывали 13 специалистов.
«Состояние матери было таково, что любое перемещение плачевно закончилось бы и для неё самой, и для её ещё нерождённого ребёнка. Но и медлить было нельзя – состояние пациентки ухудшалось. Врачам не оставалось ничего другого, как развернуть импровизированную операционную прямо в доме семьи», сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
При помощи экстренного кесарева сечения на свет появилась девочка. Ее вес - 1790 граммов. После рождения малышку поместили в транспортный кувез, который может работать автономно. Сейчас жизни мамы и дочки ничто не угрожает, они находятся под присмотром специалистов.