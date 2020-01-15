В Тюмени представили нового начальника областного главка МВД

Леонид Коломиец назначен на должность 25 декабря 2019 года. В Тюмень он приехал из Омска, где с декабря 2016 года занимал должность начальника областного УМВД. До этого он 3 год возглавлял полицию Астраханской области на должности замначальника областного УМВД.