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В Тюмени представили нового начальника областного главка МВД

15 января 2020, 03:06
Фото: УМВД по Тюменской области
В Тюмени представили нового начальника областного главка МВД
Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов представил личному составу УМВД по Тюменской области нового начальника главка Леонида Коломийца, сообщили в ведомстве.
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Тюмень

Зубов отметил высокую квалификацию и опыт нового главы УМВД и пожелал Коломийцу и его подчиненным успехов в обеспечении правопорядка. По его словам, Коломиец сможет нацелить сотрудников качественное исполнение их задач.

На торжественном мероприятии присутствовали представители других правоохранительных ведомств, областных органов исполнительной власти и общественного совета при Управлении.

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Леонид Коломиец назначен на должность 25 декабря 2019 года. В Тюмень он приехал из Омска, где с декабря 2016 года занимал должность начальника областного УМВД. До этого он 3 год возглавлял полицию Астраханской области на должности замначальника областного УМВД.

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