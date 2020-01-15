В Тюмени представили нового начальника областного главка МВД

Зубов отметил высокую квалификацию и опыт нового главы УМВД и пожелал Коломийцу и его подчиненным успехов в обеспечении правопорядка. По его словам, Коломиец сможет нацелить сотрудников качественное исполнение их задач.
На торжественном мероприятии присутствовали представители других правоохранительных ведомств, областных органов исполнительной власти и общественного совета при Управлении.
Леонид Коломиец назначен на должность 25 декабря 2019 года. В Тюмень он приехал из Омска, где с декабря 2016 года занимал должность начальника областного УМВД. До этого он 3 год возглавлял полицию Астраханской области на должности замначальника областного УМВД.