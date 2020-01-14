Нового главу УМВД по Тюменской области встретили пикетом

Мы звонили в ГУВД и везде, но нас отовсюду «отфутболивали». 4 декабря было написано ходатайство Моору, а 12 декабря мы были на приеме у Суворова (заместитель начальника УМВД — прим. ред.) 12 декабря и до сих пор ни ответа, ни привета.