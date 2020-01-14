Нового главу УМВД по Тюменской области встретили пикетом

Напомним, тюменская администрация решала выселить семью бывшего прапорщика ППС Романа Функа из муниципального жилья. Семья Функ стояла в очереди на получение льготного жилья, однако, спустя 25 лет службы, выяснилось, что Роман из списка ожидающих переселения пропал.
Как рассказала корреспонденту «Нашего города» супруга экс-полицейского Людмила Функ, выйти на пикет их спровоцировали молчание властей и желание привлечь к проблеме внимание нового начальника и заместителя министра.
Мы звонили в ГУВД и везде, но нас отовсюду «отфутболивали». 4 декабря было написано ходатайство Моору, а 12 декабря мы были на приеме у Суворова (заместитель начальника УМВД — прим. ред.) 12 декабря и до сих пор ни ответа, ни привета.
Вскоре после начала пикета к Функам подъехали сотрудники полиции для проверки документов. После того, как в здание привезли нового главу УМВД, к Роману вышел замначальника полиции по охране общественного порядка Сергей Рыбаков. Он предложил Функам придти к нему на личный прием 15 января и пообещал помочь.
В администрацию генерала привезли с черного хода. Мы хотели к нему подбежать, но ворота закрыли прямо перед нами.
По словам Людмилы, никакого движения по их проблеме с прошлого года нет. В УМВД ссылаются на то, что выселение проводит администрация, но почему жилье предоставила администрация, а не МВД — ответить не могут.
В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.