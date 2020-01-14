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Нового главу УМВД по Тюменской области встретили пикетом

14 января 2020, 13:27
Фото: Антон Чупрунов
Пенсионер МВД вышел на пикет, чтобы привлечь внимание замминистра МВД
Представить нового главу областной полиции приехал замминистра внутренних дел Игорь Зубов. У здания правительства Тюменской области его встретил пенсионер МВД Роман Функ, которого после 25 лет службы выселяют на улицу.

Напомним, тюменская администрация решала выселить семью бывшего прапорщика ППС Романа Функа из муниципального жилья. Семья Функ стояла в очереди на получение льготного жилья, однако, спустя 25 лет службы, выяснилось, что Роман из списка ожидающих переселения пропал.

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Как рассказала корреспонденту «Нашего города» супруга экс-полицейского Людмила Функ, выйти на пикет их спровоцировали молчание властей и желание привлечь к проблеме внимание нового начальника и заместителя министра.

Мы звонили в ГУВД и везде, но нас отовсюду «отфутболивали». 4 декабря было написано ходатайство Моору, а 12 декабря мы были на приеме у Суворова (заместитель начальника УМВД — прим. ред.) 12 декабря и до сих пор ни ответа, ни привета.

Вскоре после начала пикета к Функам подъехали сотрудники полиции для проверки документов. После того, как в здание привезли нового главу УМВД, к Роману вышел замначальника полиции по охране общественного порядка Сергей Рыбаков. Он предложил Функам придти к нему на личный прием 15 января и пообещал помочь.

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В администрацию генерала привезли с черного хода. Мы хотели к нему подбежать, но ворота закрыли прямо перед нами.

По словам Людмилы, никакого движения по их проблеме с прошлого года нет. В УМВД ссылаются на то, что выселение проводит администрация, но почему жилье предоставила администрация, а не МВД — ответить не могут.

В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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