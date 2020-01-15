Тюменцы назвали закон об опасных собаках «популистским» и «дискуссионным»

«Это написали, чтобы удовлетворить спрос населения. Якобы защита от страшных собак. Укусить сильно может и дворняга, и бельгийская овчарка. Может быть, ее хозяин натренировал. Сказал „фас“, и она напала. Это просто популистский пункт. Ничего не значит, ничего не изменит в жизни людей», — сказала Анна Москвина.