Тюменцы назвали закон об опасных собаках «популистским» и «дискуссионным»

Споры
В документе также сказано, что исключение делается собакам, которые гуляют по огороженной территории, принадлежащей их хозяевам. Должна быть соответствующая табличка.
Инициатива вызвала дискуссию в обществе. Изначально в списке находилось 69 пород, в том числе овчарки, доберманы, ротвейлер. После изменений число сократилось до 13.
Правительство утвердило перечень опасных собак 29 июля прошлого года. Туда вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы вышеописанных собак.
В список попали редкие и непопулярные среди обывателей собаки. Например, ареал обитания гуль дога (скорее всего, подразумевается гуль донг) Индия и Пакистан. Такую породу используют в незаконных собачьих боях в этих странах. И появляются они в результате скрещивания двух других пород.
Международные кинологические сообщества не признают некоторые породы таковыми, например, американского бандога, питбульмастифа, гибридов волки и собаки и т. д.
Дискуссия должна продолжаться
По мнению депутата Тюменской областной думы от ЛДПР Глеба Трубина, необходимо повышать культуру владения домашними животными. Он обращает внимание на опыт западных стран, где «на собак намордники надевают, убирают за ними».
«Я думаю, что это нормальная дискуссия, и она должна продолжаться [об увеличении количества потенциально опасных собак]. Общество и профессионалы — кинологи должны сформировать позицию, что условно ротвейлеров считать опасной породой. Я думаю, вполне можно включать новые породы. Это пойдет только на пользу», — сказал Трубин.
Депутат добавил, что со своей стороны может поддержать такую инициативу, если будут обращения от людей и общественных организаций.
Популизм
Как заявила в беседе с корреспондентом «Нашего города» председатель ТООО «ОЗЖ» и руководителя приюта «Лучший друг» Анна Москвина, в перечне половина собак, которых она никогда не видела. По ее мнению, власти не думали, как практически будут реализовывать постановление. Москвина уверяет, что агрессивность зависит не от породы, а от воспитания.
«Это написали, чтобы удовлетворить спрос населения. Якобы защита от страшных собак. Укусить сильно может и дворняга, и бельгийская овчарка. Может быть, ее хозяин натренировал. Сказал „фас“, и она напала. Это просто популистский пункт. Ничего не значит, ничего не изменит в жизни людей», — сказала Анна Москвина.
«В намордниках должны ходить все собаки, которые крупнее спаниеля»
Например, некоторые тюменцы с опаской смотрят на крупных собак. Мы пообщались с местным жителем, у которого есть йоркширский терьер. Он рассказал, что в одном из местных парков люди выгуливают собак без намордников и поводков.
«А у меня маленькая собака. И я понимаю, что при случае крупная собака может загрызть мою», — опасается наш собеседник.
Он отметил, что на замечания хозяева таких собак уверяют, что их питомцы не кусаются, но при этом бывают случаи, когда обещают натравить свое домашнее животное.
«Считаю, что все собаки, крупнее спаниеля, должны ходить в намордниках. Потому что они потенциально опасны для общества», — уверен тюменец.