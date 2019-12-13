За что собаки кусают тюменцев?

О комментариях
Буквально в начале декабря жители поселка Боровский жаловались на бездомных собак, гуляющих около школы. Ходили даже слухи об отмене занятий, но они не подтвердились.
В местных пабликах в социальных сетях тюменцы по-разному относятся к подобной информации. Некоторые местные жители пишут, что в таких ситуациях доля вины выпадает и на пострадавшего. А в причины они указывают его поведение по отношению к млекопитающему. Кто-то уверяет, что собаки никогда первыми не нападают. В противовес таким аргументам другие комментаторы вспоминают, как они становились жертвами псов. Многие сетуют на человеческий фактор – завели питомца, а затем выкинули его на улицу.
Такие посты набирают кучу комментариев, но остановимся в копании лопатой.
О ловле
Заместитель директора МКУ «ЛесПаркХоз» Дмитрий Дубровин утверждает, что учреждение работает с нормативно-правовыми актами, предусмотренные законами Тюменской области иТюмени.
По словам замдиректора, животные отлавливаются по заявкам.
«Любой житель, который увидел безнадзорное домашнее животное, может сообщить нам о нем, факты местонахождения, агрессивная ли она, замерзла или потерялась. Такое сообщение регистрируем. Если в заявке указано, что животное проявляет агрессию, то реагируем незамедлительно, выезжаем, чтобы выловить их. Если люди звонят и говорят, что животное просто бегает, но агрессию не проявляет, то мы на такой вызов выезжаем в течение восьми календарных дней», – уточнил Дубровин.
После отлова животных, их везут в приют, а там передают ветеринарам. Они их осматривают на повреждения, травмы, болезни. Потом проверяют на идентификацию. Уже затем обрабатывают от паразитов. Если необходимо, то устанавливают микрочип с регистрационным индивидуальным номером, чтобы затем можно было прослеживать историю собаки. Дальше ее направляют на карантин. В течение некоторого времени ее осматривает ветеринар. Если ничего не выявлено, животное поступает в секцию для содержания. Если в течение этого времени не был выявлен хозяин, то такие животные подлежат стерилизации и кастрации. После этого они проходят послеоперационный период. Если собака не агрессивная, то ее отпускают. В противном случае она остается в приюте навсегда.
Дмитрий Дубровин также рассказал, что в этом году было отловлено всего 2050 домашних животных.
«В 2018 году у нас было отловлено 2272 животных. Всего пристроено или передано хозяевам 47%. В этом году из общего количества уже пристроено 50%», – сказал он.
Животных вакцинируют от бешенства.
«По моему мнению, у каждой собаки должен быть дом. Они должны находиться в закрытом помещении, чтобы не могли кому-то навредить. Соответственно, и им тоже не могли навредить. Потому что ситуации бывают разные. В некоторых случаях собак убивают, травят. А в других сама собака угрожает жизнью населению», – добавил Дубровин.
О пиаре и культуре
По мнению председателя ТООО «ОЗЖ» и руководителя приюта «Лучший друг» Анны Москвиной, подобные новости и посты про собак появляются для собственного пиара, они набирают кучу комментариев.
«Люди тоже нападают на детей. Машины сбивают детей. Дети умирают от болезней. Про это пишут каждый день? Вы ждете, что будет идеальный мир, где будут все вечно жить, никто никого обижать не будет, нападать и так далее? Такого не будет. Всегда будут на кого-то собаки, люди, сбивать машины, падать самолеты. Это естественная часть жизни. Не может быть так, чтобы все нападали, а собаки не кусали. Кошки кусаются почти столько же, сколько и собаки», – говорит Москвина.
«Я не считаю это [бродячие животные] проблемой. Ее искусственно раздувают. В том числе, ради и коммерческих интересов», – продолжает она.
При этом активистка согласна с тем, что риски можно минимизировать. Для этого необходимо ввести обязательную регистрацию животных, чипирование и большие штрафы для хозяев.
Как уверяет Москвина, нет бездомных собак в огромном количестве.
«Бездомных единицы. По пальцам пересчитать можно», – говорит она.
Собеседница также обращает внимание, что в частных секторах и деревнях практически половина псов на самовыгуле. И назвала это исторически сложившейся культурой в России.
«Ловили собак в одной из деревень. Потом пришел мужчина. Увидел на сайте и пришел забирать. И говорит: “тут нет соседского пса? А то он за моим заходит, и они вместе идут гулять”. Соседский там тоже оказался», – рассказала один из примеров Анна Москвина.
«Наш город» проводил опрос среди тюменцев на тему: Как решить проблему бродячих собак в Тюмени?». Из итогов можно отметить, что почти 40% – за введение уголовной ответственности за безответственное содержание животных, а 30% – за отлов, а затем эвтаназию.