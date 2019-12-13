За что собаки кусают тюменцев?

После отлова животных, их везут в приют, а там передают ветеринарам. Они их осматривают на повреждения, травмы, болезни. Потом проверяют на идентификацию. Уже затем обрабатывают от паразитов. Если необходимо, то устанавливают микрочип с регистрационным индивидуальным номером, чтобы затем можно было прослеживать историю собаки. Дальше ее направляют на карантин. В течение некоторого времени ее осматривает ветеринар. Если ничего не выявлено, животное поступает в секцию для содержания. Если в течение этого времени не был выявлен хозяин, то такие животные подлежат стерилизации и кастрации. После этого они проходят послеоперационный период. Если собака не агрессивная, то ее отпускают. В противном случае она остается в приюте навсегда.