Правительство РФ подало в отставку из-за будущих изменений в Конституцию России

«Эти изменения [в Конституцию], когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти», - отметил Медведев в интервью ТАСС.
Премьер-министр отметил, что изменения в Конституцию поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти в стране. Решение по утверждению главы правительства и министров должны быть переданы депутатам Госдумы.
Путин поблагодарил правительство за совместную работу и признал, что «не все получилось», отмечают РИА Новости.