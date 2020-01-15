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Правительство РФ подало в отставку из-за будущих изменений в Конституцию России

15 января 2020, 13:56
Фото: pixabay.com
Правительство РФ подало в отставку из-за будущих изменений в Конституцию
Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства РФ. Заявление сделано на фоне обсуждения изменений в Конституцию России.

«Эти изменения [в Конституцию], когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти», - отметил Медведев в интервью ТАСС.

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Премьер-министр отметил, что изменения в Конституцию поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти в стране. Решение по утверждению главы правительства и министров должны быть переданы депутатам Госдумы.

Путин поблагодарил правительство за совместную работу и признал, что «не все получилось», отмечают РИА Новости.

#Новости#Конституция#Правительство РФ#Россия#Москва#Александр Мязин#Политика
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