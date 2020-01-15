Правительство РФ подало в отставку из-за будущих изменений в Конституцию России

«Эти изменения [в Конституцию], когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти», - отметил Медведев в интервью ТАСС.