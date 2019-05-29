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В Тюмени приняли лесную конституцию

29 мая 2019, 11:34
Фото: «Наш город»
Губернатор Александр Моор подписал постановление об утверждении лесного плана Тюменской области. Сам лесной план представляет собой внушительный документ из 238 страниц и является ничем иным как конституцией для гражданина, по которой все мы будем жить ближайшие 10 лет.
Сюжет
Тюмень

В региональном департаменте лесного комплекса «Нашему городу» объяснили смысл принятого документа, его важность и необходимость.

Проект лесного плана прошел этап общественного обсуждения, доработан департаментом лесного комплекса Тюменской области по поступившим замечаниям и предложениям и утвержден комиссией Федерального агентства лесного хозяйства по рассмотрению проектов лесных планов субъектов РФ.

«Лесной план является основой для организации деятельности в лесном секторе на территории области на ближайшие 10 лет. В нем учтены природно-климатические особенности нашего региона, социально-экономические особенности, распределение площади лесов, исходные данные, используемые при разработке лесного плана Тюменской области, лесорастительное районирование, целевое назначение и категории защитных лесов за период действия предыдущего лесного плана Тюменской области, сведения о лесах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий», - объяснил директор департамента лесного комплекса Николай Пуртов.

По словам Николая Пуртова, согласно лесному плану Тюменской области департамент лесного комплекса Тюменской области организует использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, исходя из принципов устойчивого и не истощительного их использования, обеспечивая уверенное и экономически эффективное развитие лесного комплекса области.

Общая площадь лесов в Тюменской области составляет 11 млн 385 тыс. га. За 9 лет их площадь выросла на 11 тыс. га. Наибольший прирост произошел в Тюменском, Заводоуковском и Омутинском лесничествах. Сокращение лесных угодий произошло только в Абатском и Юргинском.

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