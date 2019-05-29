В Тюмени приняли лесную конституцию

Губернатор Александр Моор подписал постановление об утверждении лесного плана Тюменской области. Сам лесной план представляет собой внушительный документ из 238 страниц и является ничем иным как конституцией для гражданина, по которой все мы будем жить ближайшие 10 лет.

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