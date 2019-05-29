В Тюмени приняли лесную конституцию

В региональном департаменте лесного комплекса «Нашему городу» объяснили смысл принятого документа, его важность и необходимость.
Проект лесного плана прошел этап общественного обсуждения, доработан департаментом лесного комплекса Тюменской области по поступившим замечаниям и предложениям и утвержден комиссией Федерального агентства лесного хозяйства по рассмотрению проектов лесных планов субъектов РФ.
«Лесной план является основой для организации деятельности в лесном секторе на территории области на ближайшие 10 лет. В нем учтены природно-климатические особенности нашего региона, социально-экономические особенности, распределение площади лесов, исходные данные, используемые при разработке лесного плана Тюменской области, лесорастительное районирование, целевое назначение и категории защитных лесов за период действия предыдущего лесного плана Тюменской области, сведения о лесах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий», - объяснил директор департамента лесного комплекса Николай Пуртов.
По словам Николая Пуртова, согласно лесному плану Тюменской области департамент лесного комплекса Тюменской области организует использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, исходя из принципов устойчивого и не истощительного их использования, обеспечивая уверенное и экономически эффективное развитие лесного комплекса области.
Общая площадь лесов в Тюменской области составляет 11 млн 385 тыс. га. За 9 лет их площадь выросла на 11 тыс. га. Наибольший прирост произошел в Тюменском, Заводоуковском и Омутинском лесничествах. Сокращение лесных угодий произошло только в Абатском и Юргинском.