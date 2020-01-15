Отец Рамиля Шамсутдинова не знает, где находится его сын

В декабре 2019 года обвиняемого в расстреле восьми сослуживцев вывезли из Читы в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Интересы подозреваемого представляют два адвоката.
«Сейчас я не знаю, где находится мой сын. Мне об этом никто не сообщает. Я думаю, что Рамиля в Москву будут везти около двух месяцев», — рассказал Шамсутдинов-старший.
Тюменский стрелок проходит потерпевшим по другому уголовному дело о неуставных отношениях в военной части. Ранее Салим Шамсутдинов высказал удивление, что подозреваемым в деле - это рядовой, а не кто-то из офицеров. По его мнению, они должны были знать о происходящем в войсковой части.