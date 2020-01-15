Отец Рамиля Шамсутдинова не знает, где находится его сын

Тюменский стрелок проходит потерпевшим по другому уголовному дело о неуставных отношениях в военной части. Ранее Салим Шамсутдинов высказал удивление, что подозреваемым в деле - это рядовой, а не кто-то из офицеров. По его мнению, они должны были знать о происходящем в войсковой части.