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Отец Рамиля Шамсутдинова не знает, где находится его сын

15 января 2020, 12:45
Фото: Минобороны РФ
Отец Рамиля Шамсутдинова не знает, где находится его сын
Отец тюменского солдата Рамиля Шамсутдинова не может найти сына, сообщает URA.RU.

В декабре 2019 года обвиняемого в расстреле восьми сослуживцев вывезли из Читы в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Интересы подозреваемого представляют два адвоката.

«Сейчас я не знаю, где находится мой сын. Мне об этом никто не сообщает. Я думаю, что Рамиля в Москву будут везти около двух месяцев», — рассказал Шамсутдинов-старший.

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Тюменский стрелок проходит потерпевшим по другому уголовному дело о неуставных отношениях в военной части. Ранее Салим Шамсутдинов высказал удивление, что подозреваемым в деле - это рядовой, а не кто-то из офицеров. По его мнению, они должны были знать о происходящем в войсковой части.

#Новости#Солдаты#Дедовщина#Александр Мязин#Общество
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