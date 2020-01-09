Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у родственников расстрелянных сослуживцев

В своем письме он пишет, что сожалеет о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но терпеть издевательства дальше над собой просто не мог. Также срочник обращается к родственникам расстрелянных им парней с просьбой простить его, если смогут.
«Я не скрывался от армии, хотел защищать Родину, после службы хотел связать свою жизнь с армией. Не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и что сломал свою жизнь», — публикует 72.ru слова Шасмутдинова из его письма.
Это письмо адвокат передал отцу Салиму Шасмутдинову, затем скан его был опубликован в группе «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова».