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Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у родственников расстрелянных сослуживцев

9 января 2020, 05:32
Фото: 1Mi
Рамиль Шамсутдинов написал письмо
В интернете выложили письмо срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев, находясь в воинской части в Забайкалье, сообщает 72.ru.
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Тюмень

В своем письме он пишет, что сожалеет о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но терпеть издевательства дальше над собой просто не мог. Также срочник обращается к родственникам расстрелянных им парней с просьбой простить его, если смогут.

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«Я не скрывался от армии, хотел защищать Родину, после службы хотел связать свою жизнь с армией. Не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и что сломал свою жизнь», — публикует 72.ru слова Шасмутдинова из его письма.

Это письмо адвокат передал отцу Салиму Шасмутдинову, затем скан его был опубликован в группе «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова».

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