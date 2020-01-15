Мошенники похитили у ишимца 70 тыс. рублей

Мужчина рассказал, что ему позвонили на мобильный телефон. Некто представился сотрудником банка и предложил оформить кредит на выгодных условиях. Ишимец согласился, и собеседник предупредил, что нужно оформить страховку, чтобы получить деньги. Мужчина послушно перевел деньги в счет оплаты страховки. Разговор закончился.
Позже ему снова позвонили якобы из банка и попросили оплатить услугу по сбору документов на получение кредита и курьерскую доставку. Ишимец только потом заметил, что звонки поступали с разных номеров. Тогда он пошел в полицию.
Всего со счета похитили более 70 тыс. рублей.
Полиция возбудила уголовное дело и пытается установить личности мошенников.
Правоохранители напомнили, что нужно быть осторожным со звонками с неизвестных номеров. Не следует переводить деньги на неизвестные реквизиты и всегда стоит перепроверять информацию в отделении банка.