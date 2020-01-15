nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мошенники похитили у ишимца 70 тыс. рублей

15 января 2020, 04:51
Фото: Наш город / 1Mi
Мошенники похитили у ишимца 70 тыс. рублей
Житель Ишим обратился в полицию после того, как неизвестные похитили с его счета более 70 тыс. рублей, сообщили в УМВД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Мужчина рассказал, что ему позвонили на мобильный телефон. Некто представился сотрудником банка и предложил оформить кредит на выгодных условиях. Ишимец согласился, и собеседник предупредил, что нужно оформить страховку, чтобы получить деньги. Мужчина послушно перевел деньги в счет оплаты страховки. Разговор закончился.

Позже ему снова позвонили якобы из банка и попросили оплатить услугу по сбору документов на получение кредита и курьерскую доставку. Ишимец только потом заметил, что звонки поступали с разных номеров. Тогда он пошел в полицию.

Всего со счета похитили более 70 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело и пытается установить личности мошенников.

Правоохранители напомнили, что нужно быть осторожным со звонками с неизвестных номеров. Не следует переводить деньги на неизвестные реквизиты и всегда стоит перепроверять информацию в отделении банка.

Материалы по теме
Житель Заводоуковского района отдал более 90 тысяч мошенникам
#Новости#Ишим#Мошенничество#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25