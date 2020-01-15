Битумная черепица и другие стройматериалы для дома

Владельцу дома предстоит выбрать географическое местоположение участка и расположение здания на нем, подрядчиков и строительный магазин. В этой статье рассмотрим несколько вариантов оформления дома и приусадебного участка.
Крыша
Когда речь заходит о крыше, в первую очередь хозяев волнует ее влагостойкость. Поэтому все материалы, которыми укрывают крышу здания, разрабатываются специально для максимальной защиты от осадков. Благодаря современным строительным технологиям, жилище можно надёжно защитить от дождя и снега. А после заняться эстетическим оформлением крыши.
Для этого также применяются стройматериалы из разного сырья. Одним из наиболее популярных современных материалов для крыши является битумная черепица. Её свойства делают крышу и красивой, и влагостойкой. Многообразие расцветок битумной черепицы позволяет оригинально оформить крышу как у деревянных домов, так и у каменных или кирпичных. Подробно узнать о том, что такое битумная черепица, можно на сайте производителя https://www.ruflex.ru/.
Фасад
Облицовку фасада чаще всего используют или для обновления внешнего вида уже давно построенного дома, или для финальной отделки нового дома. Например, строение из шлакоблоков выглядит неэстетично, поэтому такие стены принято прятать под облицовку. Для этого используются различные стройматериалы. Кто-то выбирает металлический сайдинг, кто-то облицовывает свой дом брусом, а другие домовладельцы обклеивают стены природным камнем. Благодаря многообразию облицовочных материалов, снаружи дом можно сделать практически любого цвета и с любыми элементами декора.
Забор и ворота
Ограждение территории - это важная часть строительства. Забор не только показывает границы имущества, но и должен защитить территорию от нежелательных гостей. А если забор выполнен из сплошных материалов типа сайдинга, то он закроет участок и от любопытных взглядов, защитит от лишнего шума и пыли с улицы. Ворота в современных заборах используются самые разные - все зависит от требований хозяев, их финансовых возможностей и эстетических предпочтений. Ворота с приводом или без, ажурные или сплошные - каждый выбирает для себя более подходящий вариант.
Для увеличения функционала придомовой территории владельцы также строят различные сооружения - бани, беседки, мангалы, навесы. А любители садоводства устанавливают теплицы, создают грядки и высаживают плодовые деревья.
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