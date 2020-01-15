Битумная черепица и другие стройматериалы для дома

Ограждение территории - это важная часть строительства. Забор не только показывает границы имущества, но и должен защитить территорию от нежелательных гостей. А если забор выполнен из сплошных материалов типа сайдинга, то он закроет участок и от любопытных взглядов, защитит от лишнего шума и пыли с улицы. Ворота в современных заборах используются самые разные - все зависит от требований хозяев, их финансовых возможностей и эстетических предпочтений. Ворота с приводом или без, ажурные или сплошные - каждый выбирает для себя более подходящий вариант.