В Тюмени должники вернули за тепловую энергию 16 млн рублей.

За время проведения акции потребители тепловой энергии оплатили просроченную дебиторскую задолженность перед ресурсоснабжающей организацией на сумму, превышающую 16 млн рублей. Единовременно погасив долг в полном объеме за весь период (для некоторых должников он составил более года), участники акции сэкономили порядка 900 тысяч рублей на оплате неустойки.