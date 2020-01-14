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В Тюмени должники вернули за тепловую энергию 16 млн рублей

14 января 2020, 05:26
Фото: УСТЭК
В Тюмени должники вернули за тепловую энергию 16 млн рублей.
В течение декабря у всех потребителей тепловой энергии была возможность, не оплачивая пени, погасить свои долговые обязательства, возникшие на конец октября, сообщает пресс-служба УСТЭК.
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Тюмень

За время проведения акции потребители тепловой энергии оплатили просроченную дебиторскую задолженность перед ресурсоснабжающей организацией на сумму, превышающую 16 млн рублей. Единовременно погасив долг в полном объеме за весь период (для некоторых должников он составил более года), участники акции сэкономили порядка 900 тысяч рублей на оплате неустойки.

Возможность освободиться от уплаты пени была у всех потребителей, но решение остаться в числе крупных должников приняли руководители ООО«Универсал» (долг - 29 629,4 млн руб.), ООО УК «Юг» (долг - 21 803,44 млн руб.) и ООО УК «Жилищный стандарт» (долг - 20 004,78 млн руб.). В настоящее время претензионно-исковая работа с указанными компаниями продолжается.

«Проведение подобных акций стимулирует недобросовестных плательщиков к погашению долгов. Мы надеемся, что в 2020 году платежная дисциплина потребителей в Тюмени укрепится, и уровень сбора платы за коммунальные ресурсы существенно вырастет», - прокомментировала итоги акции директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.

#Новости#Энергетика#Общество#ЖКХ#Тюмень#Виктория Ахремчук
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