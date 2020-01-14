В Тюмени должники вернули за тепловую энергию 16 млн рублей.

За время проведения акции потребители тепловой энергии оплатили просроченную дебиторскую задолженность перед ресурсоснабжающей организацией на сумму, превышающую 16 млн рублей. Единовременно погасив долг в полном объеме за весь период (для некоторых должников он составил более года), участники акции сэкономили порядка 900 тысяч рублей на оплате неустойки.
Возможность освободиться от уплаты пени была у всех потребителей, но решение остаться в числе крупных должников приняли руководители ООО«Универсал» (долг - 29 629,4 млн руб.), ООО УК «Юг» (долг - 21 803,44 млн руб.) и ООО УК «Жилищный стандарт» (долг - 20 004,78 млн руб.). В настоящее время претензионно-исковая работа с указанными компаниями продолжается.
«Проведение подобных акций стимулирует недобросовестных плательщиков к погашению долгов. Мы надеемся, что в 2020 году платежная дисциплина потребителей в Тюмени укрепится, и уровень сбора платы за коммунальные ресурсы существенно вырастет», - прокомментировала итоги акции директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.