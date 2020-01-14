Устроивший соседям поджог тюменец получил 3 года строгого режима

Ночью 30 июня парень из личной неприязни поджег дом соседей. На место прибыли пожарные и во время тушения огня увидели, что в доме находятся тела мужчины и женщины. Соседи спали, когда дом загорелся, и умерли от отравления угарным газом.
Суд взыскал с осужденного по 500 тыс. рублей морального вреда за каждого погибшего и стоимость сгоревшего дома — 162 тыс. рублей.
По данным издания, родственники погибших намерены обжаловать приговор. По их мнению, в деле мог быть замешан друг осужденного, с которым у погибшего был давний конфликт. Им также не понравилось, что следователи заменили обвинение в убийстве на статью о повреждении имущества, повлекшем по неосторожности смерть людей.
Сам богандинец тоже недоволен приговором из-за слишком строгого наказания, сообщает 72.RU.