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Устроивший соседям поджог тюменец получил 3 года строгого режима

14 января 2020, 09:28
Фото: Наш город / 1Mi
Устроивший соседям поджог тюменец получил 3 года строгого режима
Суд приговорил жителя Богандинского к 3 годам строгого режима за поджог соседского дома, в котором находились два человека, сообщает 72.RU.
Сюжет
Тюмень

Ночью 30 июня парень из личной неприязни поджег дом соседей. На место прибыли пожарные и во время тушения огня увидели, что в доме находятся тела мужчины и женщины. Соседи спали, когда дом загорелся, и умерли от отравления угарным газом.

Суд взыскал с осужденного по 500 тыс. рублей морального вреда за каждого погибшего и стоимость сгоревшего дома — 162 тыс. рублей.

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По данным издания, родственники погибших намерены обжаловать приговор. По их мнению, в деле мог быть замешан друг осужденного, с которым у погибшего был давний конфликт. Им также не понравилось, что следователи заменили обвинение в убийстве на статью о повреждении имущества, повлекшем по неосторожности смерть людей.

Сам богандинец тоже недоволен приговором из-за слишком строгого наказания, сообщает 72.RU.

#Новости#Суды#Пожары#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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