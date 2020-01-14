Устроивший соседям поджог тюменец получил 3 года строгого режима

По данным издания, родственники погибших намерены обжаловать приговор. По их мнению, в деле мог быть замешан друг осужденного, с которым у погибшего был давний конфликт. Им также не понравилось, что следователи заменили обвинение в убийстве на статью о повреждении имущества, повлекшем по неосторожности смерть людей.