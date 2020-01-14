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Под Тюменью девушка на «Ладе Приора» насмерть сбила семилетнего мальчика

14 января 2020, 15:00
Фото: ГИБДД Тюменской области
ДТП
В деревне Шашова Тюменской области 14 января начинающая автомобилистка сбила ученика местной школы. Мальчик скончался на месте, сообщает ГИБДД.

«Мальчик семи лет, по предварительным данным, рано утром шел на остановку школьного автобуса», - пояснил представители Госавтоинспекции.

В автомобиле Лада Приора» находилась 23-летняя девушка, её стаж вождения около 6 месяцев. Она рассказала, что ребенок неожиданно выбежал на дорогу. В настоящий момент автоинспекторы разбираются в причинах трагедии. Их интересует скорость машины в момент смертельной аварии.

В Тюмени 14 января скончалась пенсионерка, пострадавшая в ДТП с маршруткой. Правоохранители пока не установили личность погибшей и попросили помощи у тюменцев.

#Новости#Тюменская область#Жертвы ДТП#Александр Мязин#Происшествия
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