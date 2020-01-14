Под Тюменью девушка на «Ладе Приора» насмерть сбила семилетнего мальчика

«Мальчик семи лет, по предварительным данным, рано утром шел на остановку школьного автобуса», - пояснил представители Госавтоинспекции.
В автомобиле Лада Приора» находилась 23-летняя девушка, её стаж вождения около 6 месяцев. Она рассказала, что ребенок неожиданно выбежал на дорогу. В настоящий момент автоинспекторы разбираются в причинах трагедии. Их интересует скорость машины в момент смертельной аварии.
В Тюмени 14 января скончалась пенсионерка, пострадавшая в ДТП с маршруткой. Правоохранители пока не установили личность погибшей и попросили помощи у тюменцев.