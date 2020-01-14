Глава Тобольского района ушел в отставку

«Ранее в администрацию Тобольского района нанесли визит сотрудники регионального управления СК России. По некоторым данным, силовики проверяли информацию о якобы незаконно выданном властями разрешении на разработку участка в Абалакском заказнике. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, - сообщает «URA.RU».