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Глава Тобольского района ушел в отставку

14 января 2020, 10:32
Фото: Наш город / 1Mi
Глава Тобольского района уходит в отставку.
Известно, что у силовиков были вопросы к тобольскому чиновнику, сообщает «URA.RU».

Сегодня состоялось заседание Тобольской районной думы, на котором Юрий Батт сложил полномочия главы муниципалитета.

Депутаты муниципальной думы приняли прекращение полномочий чиновника, к которому были вопросы со стороны силовиков.

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«Ранее в администрацию Тобольского района нанесли визит сотрудники регионального управления СК России. По некоторым данным, силовики проверяли информацию о якобы незаконно выданном властями разрешении на разработку участка в Абалакском заказнике. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, - сообщает «URA.RU».

Временно исполнять обязанности главы района будет Марат Бакиев.

#Новости#Экономика#Общество#Власть#Политика#Виктория Ахремчук
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