Экспорт сельхозпродукции России в 2019 году составил 24 млрд долларов

В Свердловской области в Верхней Салде заработал выпуск титановых колец для авиадвигателей. По информации компании ВСМПО-АВИСМА, подобная продукция ранее не выпускалась в РФ. В Воронежской области построили четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива». Дополнительно вложено 10 млрд рублей на развитие других подобных инвестиционных проектов.