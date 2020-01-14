Экспорт сельхозпродукции России в 2019 году составил 24 млрд долларов

В Свердловской области в Верхней Салде заработал выпуск титановых колец для авиадвигателей. По информации компании ВСМПО-АВИСМА, подобная продукция ранее не выпускалась в РФ. В Воронежской области построили четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива». Дополнительно вложено 10 млрд рублей на развитие других подобных инвестиционных проектов.
В Челябинской области выпустили термокейсы. Их применят на новых месторождениях на Ямале для бурения скважин.
В Москве разработаны изоляционные материалы для современной электроники ЦНИТИ «Техномаш». По диэлектрическим характеристикам они на 15% лучше зарубежных аналогов.
За последние 11 лет увеличилась мощность российских речных портов. Организации способны обработать на 400 млн тонн больше грузов, чем в 2009 году (почти 1,1 млн тонн). Введены в эксплуатацию порты Усть-Луга, Козьмино, Тамань, Сабетта.
В 2019 году урожай зерновых культур составил 121 млн тонн. Общий экспорт агропродукции превысил $24 млрд .
«Российская экономика и социальная система они абсолютно сохраняют свою устойчивость», - отметил Дмитрий Песков.