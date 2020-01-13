В новый год с новой квартирой: тюменский застройщик сдал новостройку раньше срока

В канун праздника все собственники новых квартир получили счастливое сообщение — приглашение на выдачу ключей. Уже с 3 января в компании Европейский Берег началась процедура оформления передачи ключей. Только за праздничные дни более половины всех квартир была передана своим владельцам.
Многие владельцы записывались на получение ключей через цифровое приложение, разработанное застройщиком. Доступ к нему есть только у собственников помещений и работает оно по принципу одного окна, где можно сразу задать вопросы или оставить заявку напрямую как застройщику так и управляющей компании. Цифровой формат взаимоотношений пришелся по вкусу новоселам. Буквально на ходу, не отвлекаясь от переезда можно не просто оставить заявку, а получить оперативное решение и отследить качество сделанной работы.
Для многих жильцов купленная квартира далеко не первая в жизни, но они не скрывают радости и делятся эмоциями от нового жилья.
«Задумались о расширении жилья, когда началось строительство Европейского берега. Район нравится готовой инфраструктурой - не нужно ехать куда-то чтобы погулять с ребенком, достаточно выйти во двор. Были у друзей в Звездном городке и зацепил продуманный подход компании к строительству и обслуживанию. Страна - серьезный застройщик и живет ни единичным проектом, а строит уже и в других городах»,Марсель Габдульманов
В домах Барселона, Амстердам и Лиссабон уже продано 90% квартир, но ещё остались варианты с интересными планировками, и в том числе — с террасами на верхних этажах и хайфлеты. Для будущих обладателей этих квартир, ждать совсем не придётся — они получат заветные ключи сразу.
Для тех, кто еще в раздумьях, напомним, в проекте Европейский Берег у каждого дома своё имя: уже есть Барселона, Лиссабон и Амстердам, а строятся — Неаполь, Монако и Ницца. Привычные подъезды заменены на парадные, где происходит погружение в атмосферу дома-города. Здесь есть полностью всё, что нужно для жизни: паркинг идет в подарок к квартире, поэтому — никаких машин во дворе, свой пешеходный бульвар и даже набережная реки Туры около дома.