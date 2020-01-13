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В новый год с новой квартирой: тюменский застройщик сдал новостройку раньше срока

13 января 2020, 06:59
Фото: Страна-Девелопмент
В конце декабря 2019 года были введены в эксплуатацию дома Амстердам, Лиссабон и Барселона на улице Газовиков. Компании Европейский берег удалось сдать новостройки - а это 864 квартиры - раньше заявленного срока. Выдача ключей стала для собственников жилья неожиданным и приятным сюрпризом к Новому году.
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Тюмень

В канун праздника все собственники новых квартир получили счастливое сообщение — приглашение на выдачу ключей. Уже с 3 января в компании Европейский Берег началась процедура оформления передачи ключей. Только за праздничные дни более половины всех квартир была передана своим владельцам.

Фото: Страна-Девелопмент

Многие владельцы записывались на получение ключей через цифровое приложение, разработанное застройщиком. Доступ к нему есть только у собственников помещений и работает оно по принципу одного окна, где можно сразу задать вопросы или оставить заявку напрямую как застройщику так и управляющей компании. Цифровой формат взаимоотношений пришелся по вкусу новоселам. Буквально на ходу, не отвлекаясь от переезда можно не просто оставить заявку, а получить оперативное решение и отследить качество сделанной работы.

Фото: Страна-Девелопмент

Для многих жильцов купленная квартира далеко не первая в жизни, но они не скрывают радости и делятся эмоциями от нового жилья.

«Задумались о расширении жилья, когда началось строительство Европейского берега. Район нравится готовой инфраструктурой - не нужно ехать куда-то чтобы погулять с ребенком, достаточно выйти во двор. Были у друзей в Звездном городке и зацепил продуманный подход компании к строительству и обслуживанию. Страна - серьезный застройщик и живет ни единичным проектом, а строит уже и в других городах»,Марсель Габдульманов

В домах Барселона, Амстердам и Лиссабон уже продано 90% квартир, но ещё остались варианты с интересными планировками, и в том числе — с террасами на верхних этажах и хайфлеты. Для будущих обладателей этих квартир, ждать совсем не придётся — они получат заветные ключи сразу.

Для тех, кто еще в раздумьях, напомним, в проекте Европейский Берег у каждого дома своё имя: уже есть Барселона, Лиссабон и Амстердам, а строятся — Неаполь, Монако и Ницца. Привычные подъезды заменены на парадные, где происходит погружение в атмосферу дома-города. Здесь есть полностью всё, что нужно для жизни: паркинг идет в подарок к квартире, поэтому — никаких машин во дворе, свой пешеходный бульвар и даже набережная реки Туры около дома.

Подробнее о проекте можете узнать на сайте strana.com.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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