В новый год с новой квартирой: тюменский застройщик сдал новостройку раньше срока

Для тех, кто еще в раздумьях, напомним, в проекте Европейский Берег у каждого дома своё имя: уже есть Барселона, Лиссабон и Амстердам, а строятся — Неаполь, Монако и Ницца. Привычные подъезды заменены на парадные, где происходит погружение в атмосферу дома-города. Здесь есть полностью всё, что нужно для жизни: паркинг идет в подарок к квартире, поэтому — никаких машин во дворе, свой пешеходный бульвар и даже набережная реки Туры около дома.