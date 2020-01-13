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Суд продлил конкурсное производство для «СибНАЦ»

13 января 2020, 07:57
Фото: pixabay.com
Суд продлил конкурсное производство для «СибНАЦ»
Арбитражный суд Тюменской области продлил на полгода конкурсное производство для старейшей организации Тюменской области «СибНАЦ», пишет Znak.com со ссылкой на данные суда.
Сюжет
Тюмень

Ходатайство о продлении срока подал управляющий Руслан Салахов.

В начале июля «СибНАЦ» был признан банкротом и начал распродавать имущество, чтобы рассчитаться с долгами. Свои требования к центру предъявили более 60 кредиторов на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Имущества «СибНАЦ» не хватит для погашения долга в два млрд рублей
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К середине сентября штат в 300 человек был сокращен до 25 сотрудников. Задолженность по зарплате перед работниками составляла 2,8 млн рублей.

В середине декабря стало известно, что имущество «СибНАЦ» оценили в 983 млн рублей. Основным активом организации было офисное здание стоимостью в 680 млн рублей и несколько земельных участков.

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#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Экономика
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