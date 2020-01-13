Суд продлил конкурсное производство для «СибНАЦ»

Ходатайство о продлении срока подал управляющий Руслан Салахов.
В начале июля «СибНАЦ» был признан банкротом и начал распродавать имущество, чтобы рассчитаться с долгами. Свои требования к центру предъявили более 60 кредиторов на общую сумму 2,5 млрд рублей.
К середине сентября штат в 300 человек был сокращен до 25 сотрудников. Задолженность по зарплате перед работниками составляла 2,8 млн рублей.
В середине декабря стало известно, что имущество «СибНАЦ» оценили в 983 млн рублей. Основным активом организации было офисное здание стоимостью в 680 млн рублей и несколько земельных участков.