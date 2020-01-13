Полиция Тобольска опровергла информацию о стрельбе по машине с детьми

«В результате осмотра места происшествия следов применения какого-либо оружия экспертом не обнаружено. По предварительным данным, разрушение стекла произошло из-за его некачественной установки после дорожно-транспортного происшествия», — рассказали в полиции.
Ранее стало известно, что утром 12 января неизвестные обстреляли автомобиль Nissan, в котором была семья с четырьмя маленькими детьми. Предполагалось, что выстрелы были сделаны из дома 8а в 8 микрорайоне Тобольска.
«Супруга доставала сына, был хлопок. Она подумала, что кинули камень. Посмотрела: нет вокруг никого. Потом еще хлопок, и стекло стало сыпаться», — рассказал очевидец.