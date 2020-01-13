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Полиция Тобольска опровергла информацию о стрельбе по машине с детьми

13 января 2020, 07:14
Фото: Наш город / 1Mi
Полиция Тобольска опровергла информацию о стрельбе по машине с детьми
Полиция Тобольска опровергла сообщения о стрельбе по машине, в которой находилась женщина и четверо детей, сообщает паблик «Криминальный Тобольск» со ссылкой на правоохранителей.
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Полиция

«В результате осмотра места происшествия следов применения какого-либо оружия экспертом не обнаружено. По предварительным данным, разрушение стекла произошло из-за его некачественной установки после дорожно-транспортного происшествия», — рассказали в полиции.

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Ранее стало известно, что утром 12 января неизвестные обстреляли автомобиль Nissan, в котором была семья с четырьмя маленькими детьми. Предполагалось, что выстрелы были сделаны из дома 8а в 8 микрорайоне Тобольска.

«Супруга доставала сына, был хлопок. Она подумала, что кинули камень. Посмотрела: нет вокруг никого. Потом еще хлопок, и стекло стало сыпаться», — рассказал очевидец.

#Новости#Полиция#Тобольск#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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