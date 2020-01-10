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Тюменская полиция закрыла незаконную мастерскую по изготовлению патронов

10 января 2020, 03:02
Фото: pixabay.com
Тюменская полиция закрыла незаконную мастерскую по изготовлению патронов
Полиция Голышманово задержала молодого мужчину из деревни Скарединка, который незаконно изготавливал патроны к охотничьему ружью, сообщили в УМВД по Тюменской области.
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Полиция

«По предварительным данным, ранее судимый житель деревни Скарединка 1985 года рождения, не имея специального разрешения на право хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, при помощи специальных приспособлений незаконно изготовил 57 патронов 16-го калибра к охотничьему гладкоствольному ружью», — рассказали в ведомстве.

Оборудование для изготовления патронов и сами боеприпасы нашли во время обыска по другому делу — об огнестрельном ранении. За стрельбу мужчина взят под стражу. За незаконное изготовление оружия ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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В полиции напомнили, что граждане могут добровольно сдать незаконно хранящееся у них оружие или другие предметы, запрещенные к свободному обороту. В таком случае тюменцев освободят от уголовной ответственности.

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#Новости#Полиция#Оружие#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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