Тюменская полиция закрыла незаконную мастерскую по изготовлению патронов

«По предварительным данным, ранее судимый житель деревни Скарединка 1985 года рождения, не имея специального разрешения на право хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, при помощи специальных приспособлений незаконно изготовил 57 патронов 16-го калибра к охотничьему гладкоствольному ружью», — рассказали в ведомстве.
Оборудование для изготовления патронов и сами боеприпасы нашли во время обыска по другому делу — об огнестрельном ранении. За стрельбу мужчина взят под стражу. За незаконное изготовление оружия ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В полиции напомнили, что граждане могут добровольно сдать незаконно хранящееся у них оружие или другие предметы, запрещенные к свободному обороту. В таком случае тюменцев освободят от уголовной ответственности.