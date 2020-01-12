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Тюменцев просят не кататься с берегов рек и озер

12 января 2020, 13:07
Фото: 1Mi
Тюменцев просят не кататься с берегов рек
Сотрудники регионального МЧС обращаются к жителям, напоминая, что катания и игры на открытых водоемах может быть опасно для жизни, пишет «Тюменская область сегодня».
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Тюмень

Хотя в целом лед на тюменских реках и озерах уже прочный, но все равно остаются опасные места. Это участки, близи выступающих на поверхность кустов, осоки, где ручьи впадают в водоемы, выходят родники и теплые сточные воды промышленных предприятий, а также где ведется заготовка льда.

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Особенно осторожными нужно быть в тех местах, где поверхность льда рыхлая и пористая, белого цвета. Когда вода вытекает из лунок или трещин, слышны звуки треска и хлюпанья. В таких случаях необходимо быстро покинуть лед.

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#Новости#Опасные игры#Зима#МЧС#Лед#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
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