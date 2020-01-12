Тюменцев просят не кататься с берегов рек и озер

Хотя в целом лед на тюменских реках и озерах уже прочный, но все равно остаются опасные места. Это участки, близи выступающих на поверхность кустов, осоки, где ручьи впадают в водоемы, выходят родники и теплые сточные воды промышленных предприятий, а также где ведется заготовка льда.