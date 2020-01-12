Тюменский кинофестиваль «Ноль Плюс» стал одним из лучших в стране

«В минувшем, 2019 году, по оценкам фонда президентских грантов фестиваль вошел в топ-100 лучших проектов страны. Организатору фестиваля был присвоен консультативный статус экономического и социального совета ООН», пишет «ТОС» ссылаясь на областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.
Фильмы для детей фестиваля «Ноль Плюс» можно посмотреть в свободном доступе. Также в рамках этого проекта проходят мастер-классы для ребят в области киноискусства.
В настоящее время учредители «Ноль Плюс» выбирают фильмы, которые будут участвовать в VII международном фестивале. Он будет проходить в сентябре этого года.