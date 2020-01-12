На тюменской границе с Казахстаном забраковали 500 кг мяса

Оно не прошло проверку на качество. Кстати, это уже не первый подобный случай.
«В период с 1 по 8 января 2020 года сотрудники ведомства совместно с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям проконтролирован ввоз более 3,8 тонн мясной продукции на территорию России на ППУ «Казанское», сообщили в управления россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
Также специалистами выявлено шесть случаев нелегальной перевозки мяса. Более 500 кг свинины, баранины, мяса птицы, и другой продукции животного происхождения из Казахстана, были возвращены обратно. На продукцию отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении.