На тюменской границе с Казахстаном забраковали 500 кг мяса

«В период с 1 по 8 января 2020 года сотрудники ведомства совместно с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям проконтролирован ввоз более 3,8 тонн мясной продукции на территорию России на ППУ «Казанское», сообщили в управления россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.