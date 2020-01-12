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На тюменской границе с Казахстаном забраковали 500 кг мяса

12 января 2020, 05:27
Фото: 1Mi
На тюменской границе забраковали мясо
Полтонны мяса тюменские сотрудники россельхознадзора не пропустили на границе из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжет
Тюмень

Оно не прошло проверку на качество. Кстати, это уже не первый подобный случай.

«В период с 1 по 8 января 2020 года сотрудники ведомства совместно с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям проконтролирован ввоз более 3,8 тонн мясной продукции на территорию России на ППУ «Казанское», сообщили в управления россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Также специалистами выявлено шесть случаев нелегальной перевозки мяса. Более 500 кг свинины, баранины, мяса птицы, и другой продукции животного происхождения из Казахстана, были возвращены обратно. На продукцию отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении.

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#Новости#Казахстан#Таможенная служба#Мясо#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
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