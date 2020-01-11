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В январе в Тюмени приступят к благоустройству парка в Заречном

11 января 2020, 06:26
Фото: 1Mi
В Тюмени начали строительство дамбы
В областном центре приступили к первому этапу благоустройства в Заречном микрорайоне, - пишет «Вслух.ру».

«Сейчас рабочие будут возводить противопаводкововую дамбу, протяженностью более 500 метров. Она будет идти от улицы Астраханской до берегоукрепительного сооружения, что находится в районе аквапарка», сообщает «Вслух.ру».

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По словам директора службы заказчика управы центрального округа, все работы планируют завершить до начала весеннего паводка.

После этого рабочие приступят к благоустройству дамбы. Там будут оборудованы велодорожки, прогулочные зоны, смотровые площадки, освещение и современная система видеонаблюдения.

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Затем в следующем, 2021 году, начнется благоустройство самого парка Заречного.

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