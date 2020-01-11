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В Тюменской области стали чаще находить пропавших людей

11 января 2020, 07:02
Фото: 1Mi
В Тюменской области стали чаще находить пропавших
В 2019 году в регионе было найдено 178 человек, числившихся, как пропавших без вести, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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Тюмень

В 2019 году в регионе было найдено 178 человек, числившихся, как пропавших без вести, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Годом ранее эта цифра была почти в два раза меньше – 90 человек.

«Количество людей, которых не удалось разыскать, сократилась на 9,3%. Большинство из них найдены полицейскими, которым часто помогают общественные организации и волонтеры», сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Также поясняется, что надзор за розыском без вести пропавших и утративших связь с родственниками людей является одним из приоритетных направлений деятельности региональной прокуратуры.

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