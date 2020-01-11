В Тюменской области бывший муж хотел зарезать возлюбленную

«Как удалось выяснить правохранителям, ночью мужчина пришел к женщине, с которой раньше состоял в браке и начал просить ее вернуться к нему и начать все заново. Женщина ответила отказом», комментирует пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Огорчившись, гость достал нож, который принес с собой и начал ей угрожать убийством. К счастью, женщине удалось от него скрыться, после чего она позвонила в полицию и рассказала о случившемся. На место выехали правохранители. Подозреваемого задержали.
Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело по статье: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».