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В Тюменской области бывший муж хотел зарезать возлюбленную

11 января 2020, 12:11
Фото: 1Mi
Полицейские задержали подозреваемого в угрозе убийством
В Бердюжском районе полицейские задержали 49-летнего мужчину, который угрожал расправой своей бывшей жене, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сюжет
Полиция

«Как удалось выяснить правохранителям, ночью мужчина пришел к женщине, с которой раньше состоял в браке и начал просить ее вернуться к нему и начать все заново. Женщина ответила отказом», комментирует пресс-служба УМВД по Тюменской области.

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Огорчившись, гость достал нож, который принес с собой и начал ей угрожать убийством. К счастью, женщине удалось от него скрыться, после чего она позвонила в полицию и рассказала о случившемся. На место выехали правохранители. Подозреваемого задержали.

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Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело по статье: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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