nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская больница выплатит пациентке миллион рублей

11 января 2020, 14:21
Фото: 1Mi
Женщине с Ямала выплатят миллион за причинение вреда здоровью
Жительница ЯНАО высудила миллион рублей у тюменской больницы, пишет «Вслух.ру».

Суд состоялся 10 января 2020 года и принял решение удовлетворить иск пострадавшей.

«В феврале 2018 года жительнице села Горки ЯНАО делали в тюменской больнице лапараскопическую операцию по удалению желчного пузыря и кисты правого яичника. Во время нее пациентке повредили часть сигмовидной кишки, что расценивается как тяжкий вред здоровью», сообщает «Вслух.ру». Из-за этого пострадавшая еще долгое время была вынуждена проходить лечение.

Тюменские власти объяснили отказ в компенсации женщине с гаффской болезнью
Узнать подробнее

Сами врачи предположили, что причиной ожога кишки мог стать неконтролируемый выброс тока из аппарата для прижигания сосудов.

Тюменец добился выплаты компенсации за аварию через суд
Узнать подробнее

Однако, не смотря ни на что, суд обязал медицинское учреждение выплатить ей миллион рублей, как компенсацию морального вреда.

Материалы по теме
Пострадавшая от гаффской болезни жительница Ачиры осталась без компенсацииТюменец добился выплаты компенсации за аварию через суд
#Новости#Больница#Деньги#Компенсации#Суд#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25