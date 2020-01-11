Тюменская больница выплатит пациентке миллион рублей

Суд состоялся 10 января 2020 года и принял решение удовлетворить иск пострадавшей.
«В феврале 2018 года жительнице села Горки ЯНАО делали в тюменской больнице лапараскопическую операцию по удалению желчного пузыря и кисты правого яичника. Во время нее пациентке повредили часть сигмовидной кишки, что расценивается как тяжкий вред здоровью», сообщает «Вслух.ру». Из-за этого пострадавшая еще долгое время была вынуждена проходить лечение.
Сами врачи предположили, что причиной ожога кишки мог стать неконтролируемый выброс тока из аппарата для прижигания сосудов.
Однако, не смотря ни на что, суд обязал медицинское учреждение выплатить ей миллион рублей, как компенсацию морального вреда.