Тюменская больница выплатит пациентке миллион рублей

«В феврале 2018 года жительнице села Горки ЯНАО делали в тюменской больнице лапараскопическую операцию по удалению желчного пузыря и кисты правого яичника. Во время нее пациентке повредили часть сигмовидной кишки, что расценивается как тяжкий вред здоровью», сообщает «Вслух.ру». Из-за этого пострадавшая еще долгое время была вынуждена проходить лечение.