Тюменка побывала на «Поле чудес» и поцеловала Якубовича

Телепередача с ее участием была показана в эфире в пятницу, 10 января. Нашей землячке удалось отгадать две буквы, благодаря чему она раскрыла слово и вышла в финал шоу.
«Тюменка передала легендарному Леониду Якубовичу подарки из Сибири и очень страстно поцеловала его, объяснив это тем, что такой приказ ей дали девчонки с работы», сообщает 72.ru.
По традиции она передала привет своей семье и отдельный привет своему коллективу. В конце телепередачи тюменка также рассказала, что с детства мечтала попасть на «Поле чудес».