nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменка побывала на «Поле чудес» и поцеловала Якубовича

11 января 2020, 08:56
Фото: www.1tv.ru
Тюменка поцеловала Якубовича
Жительница Тюмени Валентина Пулунина побывала на первом канале и стала участницей телешоу «Поле чудес», пишет 72.ru.
Сюжет
Тюмень

Телепередача с ее участием была показана в эфире в пятницу, 10 января. Нашей землячке удалось отгадать две буквы, благодаря чему она раскрыла слово и вышла в финал шоу.

Шоу-программа и веселые аниматоры: проведи новогодние каникулы в аквапарке «ЛетоЛето»
Узнать подробнее

«Тюменка передала легендарному Леониду Якубовичу подарки из Сибири и очень страстно поцеловала его, объяснив это тем, что такой приказ ей дали девчонки с работы», сообщает 72.ru.

В Одноклассниках выбрали главный фильм, хит и шоу 2019 года
Узнать подробнее

По традиции она передала привет своей семье и отдельный привет своему коллективу. В конце телепередачи тюменка также рассказала, что с детства мечтала попасть на «Поле чудес».

Материалы по теме
Шоу «Обмен женами» разрушил отношения пары из ТюмениШоу «Поколение М: Blog&Voice» собрало более 4 тысяч зрителей в Тюмени и Тобольске
#Новости#Шоу#Звезда#Орт#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25