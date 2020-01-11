Российское правительство возвратило к себе доверие граждан

Конечно, печально, что не удалось нормализовать ситуацию на Украине в связи со сменой власти и приходом к управлению страной нового президента. Относительно других направлений, можно смело отметить, что наша страна уверенно занимает достойное место на внешней арене и это импонирует россиянам.