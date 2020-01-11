Российское правительство возвратило к себе доверие граждан

Алексей Мартынов отмечает, что конечно, во время выборов в Мосгордуму, некоторые пытались устроить фестиваль на московских улицах, но, ничего не вышло и доверие к власти все-таки возвращается.
«Прошедший единый день голосования показал высокое доверие к правительству, которая, не смотря на некоторые прогнозы таких экспертов-пессимистов, выступила прекрасно. За время голосования не прошло ни одного второго тура», пишут «Новые известия».
Все кандидаты в губернаторы, которых предложил президент, были выбраны в первом туре.
Да, и в целом, политические итоги года тоже весьма впечатляют, заверяет политолог. Не сбылись негативные прогнозы, которые пророчили россиянам диванные эксперты.
Относительно внешней политики граждане также поддерживают курс, который держит наше правительство.
Конечно, печально, что не удалось нормализовать ситуацию на Украине в связи со сменой власти и приходом к управлению страной нового президента. Относительно других направлений, можно смело отметить, что наша страна уверенно занимает достойное место на внешней арене и это импонирует россиянам.