nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Российское правительство возвратило к себе доверие граждан

11 января 2020, 13:26
Фото: 1Mi
Жители страны поддерживают правительство
В минувшем, 2019, году российские власти провели серьезную работу над своими ошибками и уже в конце 2019 года вышли на восходящий тренд, сообщают «Новые известия» ссылаясь на мнение политолога, директора института новейших государств Алексея Мартынова.

Алексей Мартынов отмечает, что конечно, во время выборов в Мосгордуму, некоторые пытались устроить фестиваль на московских улицах, но, ничего не вышло и доверие к власти все-таки возвращается.

Житель Тюмени из списка «Миротворца» попытался прорваться к Путину
Узнать подробнее

«Прошедший единый день голосования показал высокое доверие к правительству, которая, не смотря на некоторые прогнозы таких экспертов-пессимистов, выступила прекрасно. За время голосования не прошло ни одного второго тура», пишут «Новые известия».

Все кандидаты в губернаторы, которых предложил президент, были выбраны в первом туре.

Да, и в целом, политические итоги года тоже весьма впечатляют, заверяет политолог. Не сбылись негативные прогнозы, которые пророчили россиянам диванные эксперты.

Относительно внешней политики граждане также поддерживают курс, который держит наше правительство.

Ямальская журналистка отрицает репрессии после вопроса Путину
Узнать подробнее

Конечно, печально, что не удалось нормализовать ситуацию на Украине в связи со сменой власти и приходом к управлению страной нового президента. Относительно других направлений, можно смело отметить, что наша страна уверенно занимает достойное место на внешней арене и это импонирует россиянам.

Материалы по теме
Владимир Путин назначил нового главу УМВД по Тюменской области. Когда его представят?
#Новости#Власть#Правительство РФ#Путин#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25