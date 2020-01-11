Отец Шамсутдинова удивлен почему по делу проходит простой рядовой

Напомним, инцидент произошел в конце октября минувшего года в воинской части под Читой, тогда от рук Шамсутдинова младшего погибли восемь человек.
В интервью «Радио Свобода» Шамсутдинов-старший рассказал о том, что кроме его сына в деле значится еще восемь других срочников, призванных в один год вместе с его сыном.
После случившегося Рамиль Шамсутдинов рассказал адвокатам, что ему за 10 дней до трагедии не давали спать несколько суток, заставляли десятки раз одевать и снимать костюм химзащиты, очень плохо кормили.
« Концлагерь там, извините, или что? Вот этого я не понимаю. И роль офицеров этих вообще замалчивается. Что, офицеры этого не видели? Или их вообще там не было?», приводит 72.ru слова отца срочника.