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Отец Шамсутдинова удивлен почему по делу проходит простой рядовой

11 января 2020, 07:31
Фото: Вконтакте
Срочнику, расстрелявшего солдат не давали спать и есть
Салим Шамсутдинов, отец срочника, который расстрелял своих сослуживцев, удивлен, что подозреваемым в неуставных отношениях над его сыном проходит рядовой, а не кто-то из офицеров, пишет 72.ru.
Сюжет
Тюмень

Напомним, инцидент произошел в конце октября минувшего года в воинской части под Читой, тогда от рук Шамсутдинова младшего погибли восемь человек.

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В интервью «Радио Свобода» Шамсутдинов-старший рассказал о том, что кроме его сына в деле значится еще восемь других срочников, призванных в один год вместе с его сыном.

После случившегося Рамиль Шамсутдинов рассказал адвокатам, что ему за 10 дней до трагедии не давали спать несколько суток, заставляли десятки раз одевать и снимать костюм химзащиты, очень плохо кормили.

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« Концлагерь там, извините, или что? Вот этого я не понимаю. И роль офицеров этих вообще замалчивается. Что, офицеры этого не видели? Или их вообще там не было?», приводит 72.ru слова отца срочника.

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