В Тобольске бывшего директора МУП ЖКХ обвинили в растрате

В 2017–2018 годах руководство МУП допустило множество нарушений. О них стало известно в ходе прокурорской проверки, после которой было возбуждено уголовное дело о растрате.
По версии следствия, администрация МУП незаконно получала премии и переплаты по зарплате. В частности, директор получал премии за то, что у предприятия не было долгов, но фактически росла кредиторская задолженность.
В то же время предприятие задолжало работникам 425 тыс. рублей невыплаченной зарплаты (на 30 сентября 2018 года). За счет МУПа директор оплачивал личные штрафы, а также разбил муниципальную машину Toyota Camry, рассказал источник.
В Следственном комитете не отрицали факт возбуждения уголовного дела, но от комментариев отказались. По словам собеседника, следователи подозревают, что руководство района знало о ситуации в МУП, но не предприняло никаких мер. Источник в администрации района рассказал, что глава уволил директора предприятия, как только узнал о его проступках.