В Тобольске бывшего директора МУП ЖКХ обвинили в растрате

В Следственном комитете не отрицали факт возбуждения уголовного дела, но от комментариев отказались. По словам собеседника, следователи подозревают, что руководство района знало о ситуации в МУП, но не предприняло никаких мер. Источник в администрации района рассказал, что глава уволил директора предприятия, как только узнал о его проступках.