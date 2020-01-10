Почти четверть тюменцев не готовы переехать в другой район

В 2018 году переехать в другую часть Тюмени отказывались 19% покупателей.
«Меньше всех готовы переезжать жители 1, 2, 3-го Заречных микрорайонов, 57% из них выбирают новую квартиру в этом же районе. При этом средняя стоимость квадратного метра в этих районах не самая низкая в городе», — объяснил эксперт агентства Александр Иванов.
В районах Мыс, Тарманы и Матмасы 49% жителей отказываются от покупки нового жилья в другой части Тюмени. Из района Лесобазы не хотят переезжать 47% покупателей.
Меньше всего держатся за свой район покупатели недвижимости из исторического центра города, Дома печати и 4, 5, 6-го микрорайонов. Квартиры в других районах города выбирают и жители Студгородка, Восточного микрорайона и Червишевского тракта.
«Степень уровня миграции в большинстве своем зависит от развития инфраструктуры в районе проживания, а также появления новых жилых комплексов вблизи привычного места жительства, но с более комфортными условиями», — добавил аналитик.
По его словам, тюменцы достаточно мобильны и больше всего на их решения влияют комфорт и безопасность.