Почти четверть тюменцев не готовы переехать в другой район

«Меньше всех готовы переезжать жители 1, 2, 3-го Заречных микрорайонов, 57% из них выбирают новую квартиру в этом же районе. При этом средняя стоимость квадратного метра в этих районах не самая низкая в городе», — объяснил эксперт агентства Александр Иванов.