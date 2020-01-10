Назначен новый глава Тюменской филармонии

Трудовой договор был заключен ещё 20 декабря. В пятницу 47-летнего руководителя представили журналистам. Известно, что Березин имеет два высших образования. Ранее он обучал талантливых ребят игре на баяне в Ханты-Мансийске и руководил Центром искусств для одаренных детей Севера.