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Назначен новый глава Тюменской филармонии

10 января 2020, 12:02
Фото: Вслух.ру
руководитель
Новым руководителем Тюменской филармонии стал музыкант и педагог Александр Березин, сообщает Вслух.ру.
Сюжет
Тюмень

Трудовой договор был заключен ещё 20 декабря. В пятницу 47-летнего руководителя представили журналистам. Известно, что Березин имеет два высших образования. Ранее он обучал талантливых ребят игре на баяне в Ханты-Мансийске и руководил Центром искусств для одаренных детей Севера.

«Импонирует профессиональный подход ко всему: к репетиционному процессу, подбору репертуара, сценической культуре, работе со зрителем. Коллективы работают просто блестяще», - отметил педагог Александр Березин.

В Тюменской филармонии завершили ремонт, она откроется 1 ноября
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С 2016 по 2019 год должность руководителя филармонии занимал Андрей Чувашов.

#Новости#Искусство#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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