Назначен новый глава Тюменской филармонии

Трудовой договор был заключен ещё 20 декабря. В пятницу 47-летнего руководителя представили журналистам. Известно, что Березин имеет два высших образования. Ранее он обучал талантливых ребят игре на баяне в Ханты-Мансийске и руководил Центром искусств для одаренных детей Севера.
«Импонирует профессиональный подход ко всему: к репетиционному процессу, подбору репертуара, сценической культуре, работе со зрителем. Коллективы работают просто блестяще», - отметил педагог Александр Березин.
С 2016 по 2019 год должность руководителя филармонии занимал Андрей Чувашов.