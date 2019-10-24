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В Тюменской филармонии завершили ремонт, она откроется 1 ноября

24 октября 2019, 05:03
Фото: Тюменское концертно-театральное объединение
Тюменская филармония откроется после ремонта 1 ноября, 4 ноября на обновленной сцене состоится концерт Тюменского филармонического оркестра «Сумасшедшая ночь в Нью-Йорке».
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Тюмень

Тюменскую филармонию закрыли на ремонт несколько месяцев назад. За это время в ней обновили планшет сцены, установили новое оборудование верхней системы механизации, которое было изготовлено на основе немецких комплектующих.

Также в Европе закупили новую систему вентиляции, благодаря которой артистам будет комфортно играть на сцене при любой погоде.

В ближайшее время начнутся работы по доработке фасадной части Тюменской филармонии, рассказала генеральный директор «Тюменского концертно-театрального объединения» Надежда Казначеева.

Объект культуры находится в самом центре областной столицы и является одной из визитных карточек Тюмени, поэтому Тюменская филармония должна радовать своим видом.

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