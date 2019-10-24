В Тюменской филармонии завершили ремонт, она откроется 1 ноября

Тюменскую филармонию закрыли на ремонт несколько месяцев назад. За это время в ней обновили планшет сцены, установили новое оборудование верхней системы механизации, которое было изготовлено на основе немецких комплектующих.
Также в Европе закупили новую систему вентиляции, благодаря которой артистам будет комфортно играть на сцене при любой погоде.
В ближайшее время начнутся работы по доработке фасадной части Тюменской филармонии, рассказала генеральный директор «Тюменского концертно-театрального объединения» Надежда Казначеева.
Объект культуры находится в самом центре областной столицы и является одной из визитных карточек Тюмени, поэтому Тюменская филармония должна радовать своим видом.