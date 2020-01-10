Кай Метов и двойник Путина поздравили россиян с Новым годом из Тюмени

«В отеле города Тюмени встретил самого известного двойника Путина Диму Грачева. Ну и наши поздравления», — написал Метов под видео.
На кадрах ролика видно, что Метов и Грачев стоят в интерьере бутик-отеля Green House. Грачев, пародируя Путина, заявил: «Хочется, чтобы желания ваши сбылись. Это самое главное, какими бы они ни были».
Накануне стало известно, что артисты были приглашены на юбилей тюменского олигарха, чье имя не называется. Вечеринка проходила в бутик-отеле Green House. Программу местная певица Жанна Прохорихина, которая в декабре выступала в Кремлевском дворце.