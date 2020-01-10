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Кай Метов и двойник Путина поздравили россиян с Новым годом из Тюмени

10 января 2020, 10:00
Фото: instagram.com/kay_metov
Кай Метов и двойник Путина поздравили россиян с Новым годом из Тюмени
Певец Кай Метов опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он и двойник президента России Дмитрий Грачев поздравили россиян с Новым годом.
Сюжет
Тюмень

«В отеле города Тюмени встретил самого известного двойника Путина Диму Грачева. Ну и наши поздравления», — написал Метов под видео.

На кадрах ролика видно, что Метов и Грачев стоят в интерьере бутик-отеля Green House. Грачев, пародируя Путина, заявил: «Хочется, чтобы желания ваши сбылись. Это самое главное, какими бы они ни были».

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Накануне стало известно, что артисты были приглашены на юбилей тюменского олигарха, чье имя не называется. Вечеринка проходила в бутик-отеле Green House. Программу местная певица Жанна Прохорихина, которая в декабре выступала в Кремлевском дворце.

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#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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