Тюменский олигарх отметил день рождения. Среди гостей - певцы и мэр Тобольска

«Мероприятие готовилось очень серьезно, тщательно, я вела программу 8 часов», - рассказала Жанна Прохорихина.
Организаторы отказались называть именинника. По информации журналистов, им может быть Виктор Пушкарев. Известно, что он начал свою деятельность в 1992 году. Имеет отношение более чем к 10 компаниям в Тюмени и Кургане. Совокупная выручка организаций достигает 4 млрд рублей.
«Грин-Хаус настолько бедные, что не могут позволить стойку или столик для аппаратуры? Все на полу валяется», - отметил подписчик тюменского паблика.