Тюменский олигарх отметил день рождения. Среди гостей - певцы и мэр Тобольска

Организаторы отказались называть именинника. По информации журналистов, им может быть Виктор Пушкарев. Известно, что он начал свою деятельность в 1992 году. Имеет отношение более чем к 10 компаниям в Тюмени и Кургане. Совокупная выручка организаций достигает 4 млрд рублей.