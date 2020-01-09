nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский олигарх отметил день рождения. Среди гостей - певцы и мэр Тобольска

9 января 2020, 12:27
Фото: Жанна Прохорихина
Тюменский олигарх отметил день рождения. Среди гостей - певцы и мэр
В областной столице 8 января тюменский олигарх отметил юбилей. На вечеринку в здание Green House пригласили известных шансонье и мэра Тобольска, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

«Мероприятие готовилось очень серьезно, тщательно, я вела программу 8 часов», - рассказала Жанна Прохорихина.

Организаторы отказались называть именинника. По информации журналистов, им может быть Виктор Пушкарев. Известно, что он начал свою деятельность в 1992 году. Имеет отношение более чем к 10 компаниям в Тюмени и Кургане. Совокупная выручка организаций достигает 4 млрд рублей.

ТОП-100 богатых людей Тюмени
Узнать подробнее

«Грин-Хаус настолько бедные, что не могут позволить стойку или столик для аппаратуры? Все на полу валяется», - отметил подписчик тюменского паблика.

#Новости#Юбилей#Олигархи#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25