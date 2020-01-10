Директор тюменского турагентства задержана за мошенничество на 4 млн рублей

«С конца августа 2019 года в полицию областного центра стали поступать сообщения от тюменцев, которые стали жертвами мошеннических действий. Общая сумма ущерба перед потерпевшими, количество которых превысило 30 человек, составила более 4 000 000 рублей», — рассказали в полиции.
По версии следствия, с февраля по август турфирма продавала путевки для отдыха за границей раннего бронирования. Директор принимала оплату наличными, переводами на банковскую карту и даже помогала клиентам оформлять кредиты в онлайн-системе.
В назначенные сроки тюменцы не смогли уехать на отдых и получить какую-то информацию, потому что офис агентства оказался закрыт, а директор не выходила на связь.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. По этой статье 55-летней директору турфирмы лишение свободы на 10 лет.