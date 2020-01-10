nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Директор тюменского турагентства задержана за мошенничество на 4 млн рублей

10 января 2020, 05:03
Фото: Наш город / 1Mi
Директор тюменского турагентства задержана за мошенничество на 4 млн рублей
Полиция Тюмени задержала директора турагентства, которое продало несуществующие туры 30 тюменцам, сообщает областное УМВД.
Сюжет
Туризм

«С конца августа 2019 года в полицию областного центра стали поступать сообщения от тюменцев, которые стали жертвами мошеннических действий. Общая сумма ущерба перед потерпевшими, количество которых превысило 30 человек, составила более 4 000 000 рублей», — рассказали в полиции.

По версии следствия, с февраля по август турфирма продавала путевки для отдыха за границей раннего бронирования. Директор принимала оплату наличными, переводами на банковскую карту и даже помогала клиентам оформлять кредиты в онлайн-системе.

В назначенные сроки тюменцы не смогли уехать на отдых и получить какую-то информацию, потому что офис агентства оказался закрыт, а директор не выходила на связь.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. По этой статье 55-летней директору турфирмы лишение свободы на 10 лет.

#Новости#Мошенничество#Туризм#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25