Директор тюменского турагентства задержана за мошенничество на 4 млн рублей

«С конца августа 2019 года в полицию областного центра стали поступать сообщения от тюменцев, которые стали жертвами мошеннических действий. Общая сумма ущерба перед потерпевшими, количество которых превысило 30 человек, составила более 4 000 000 рублей», — рассказали в полиции.