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Активы и имущество Антипинского НПЗ оценивается почти в 200 млрд рублей

10 января 2020, 15:00
Фото: pixabay.com
АНПЗ
Общая стоимость всех активов Антипинского НПЗ составила 186 млрд рублей, сообщает «Федресурс».
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Тюмень

Между тем все долги корпорации оцениваются в 252 млрд. В конце 2019 года завод был признан банкротом, только задолженность перед Сбербанком оценивается в 170 млрд.

В настоящий момент на АНПЗ введена процедура конкурсного производства. Против этого выступили представители «Трансойл» и «Абсолют». Следующее заседание суда по данному делу пройдёт в июне 2020 года. К этому времени конкурсный управляющий завода опубликует отчёт о проделанной работе и план по гашению долгов.

Четыре крупных банкрота Тюменской области за 2019 год связаны с Антипинским НПЗ
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"Финансовые проблемы НПЗ отразили на трёх крупных компаниях Тюменской области - НГК АЛЬФА, «АНПЗ Продукт» и «Нью Петрол Тюмень»", - отмечает Наш город.

#Новости#Банкротство#Антипинский НПЗ#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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