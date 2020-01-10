Активы и имущество Антипинского НПЗ оценивается почти в 200 млрд рублей

Между тем все долги корпорации оцениваются в 252 млрд. В конце 2019 года завод был признан банкротом, только задолженность перед Сбербанком оценивается в 170 млрд.
В настоящий момент на АНПЗ введена процедура конкурсного производства. Против этого выступили представители «Трансойл» и «Абсолют». Следующее заседание суда по данному делу пройдёт в июне 2020 года. К этому времени конкурсный управляющий завода опубликует отчёт о проделанной работе и план по гашению долгов.
"Финансовые проблемы НПЗ отразили на трёх крупных компаниях Тюменской области - НГК АЛЬФА, «АНПЗ Продукт» и «Нью Петрол Тюмень»", - отмечает Наш город.