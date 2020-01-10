Активы и имущество Антипинского НПЗ оценивается почти в 200 млрд рублей

В настоящий момент на АНПЗ введена процедура конкурсного производства. Против этого выступили представители «Трансойл» и «Абсолют». Следующее заседание суда по данному делу пройдёт в июне 2020 года. К этому времени конкурсный управляющий завода опубликует отчёт о проделанной работе и план по гашению долгов.