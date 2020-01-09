Четыре крупных банкрота Тюменской области за 2019 год связаны с Антипинским НПЗ

Безусловным лидером стал Антипинский НПЗ. В конце 2018 года завод постоянно выступал ответчиком в судебных разбирательствах по взысканию задолженности. Предприятие покинул гендиректор Геннадий Лисовиченко, а через 5 месяцев на НПЗ заявили о трудном финансовом положении.
В конце апреля 2019 года гендиректор завода Максим Андриасов уведомил о решении обратиться в суд для банкротства АНПЗ. Известно, что долги предприятия составляют 252 млрд рублей.
Следом за Антипинским НПЗ крупный иск о взыскании задолженности получил АНПЗ-Продукт. «Московский кредитный банк» требует с должника 4,6 млрд рублей. С октября на заводе действует процедура наблюдения.
Общий долг предприятия НГК АЛЬФА составляет 2,6 млрд. Тюменский арбитраж тоже ввел процедура наблюдения в отношении организации. Один из учредителей фирмы, Алексей Подрядов, ранее занимал должности в «дочках» АНПЗ – «ТБЗ» и «АНПЗ Продукт».
«Нью Петрол Тюмень» не может погасить 2 млрд рублей «Московскому кредитному банку». Ранее предприятие реализовывало топливо Антипинского НПЗ. Тюменский суд определит судьбу компании 27 февраля 2020 года.
В конце мая 2019 года банк «Открытие» потребовал с СК «Стройальянс» 309 млн рублей. В сентябре в организации действует процедура наблюдения.