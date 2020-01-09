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Четыре крупных банкрота Тюменской области за 2019 год связаны с Антипинским НПЗ

9 января 2020, 14:00
Фото: pixabay.com
Четыре крупных банкрота Тюменской области за 2019 год связаны с Антипинским
Журналисты «Наш города» отметили пять самых крупных банкротств в 2019 года. Большинство из них стали цепной реакцией после весенних событий на АНПЗ.
Сюжет
Тюмень

Безусловным лидером стал Антипинский НПЗ. В конце 2018 года завод постоянно выступал ответчиком в судебных разбирательствах по взысканию задолженности. Предприятие покинул гендиректор Геннадий Лисовиченко, а через 5 месяцев на НПЗ заявили о трудном финансовом положении.

В конце апреля 2019 года гендиректор завода Максим Андриасов уведомил о решении обратиться в суд для банкротства АНПЗ. Известно, что долги предприятия составляют 252 млрд рублей.

Долги Антипинского НПЗ снизились почти на 100 млрд рублей
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Следом за Антипинским НПЗ крупный иск о взыскании задолженности получил АНПЗ-Продукт. «Московский кредитный банк» требует с должника 4,6 млрд рублей. С октября на заводе действует процедура наблюдения.

Общий долг предприятия НГК АЛЬФА составляет 2,6 млрд. Тюменский арбитраж тоже ввел процедура наблюдения в отношении организации. Один из учредителей фирмы, Алексей Подрядов, ранее занимал должности в «дочках» АНПЗ – «ТБЗ» и «АНПЗ Продукт».

«Нью Петрол Тюмень» не может погасить 2 млрд рублей «Московскому кредитному банку». Ранее предприятие реализовывало топливо Антипинского НПЗ. Тюменский суд определит судьбу компании 27 февраля 2020 года.

В конце мая 2019 года банк «Открытие» потребовал с СК «Стройальянс» 309 млн рублей. В сентябре в организации действует процедура наблюдения.

#Новости#Банкротство#Тюменская область#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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