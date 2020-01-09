Четыре крупных банкрота Тюменской области за 2019 год связаны с Антипинским НПЗ

Безусловным лидером стал Антипинский НПЗ. В конце 2018 года завод постоянно выступал ответчиком в судебных разбирательствах по взысканию задолженности. Предприятие покинул гендиректор Геннадий Лисовиченко, а через 5 месяцев на НПЗ заявили о трудном финансовом положении.