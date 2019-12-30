Долги Антипинского НПЗ снизились почти на 100 млрд рублей

По данным арбитражного управляющего завода, специалисты выявили общую задолженность перед поставщиками и банками в размере 252 млрд рублей.
«Признаков фиктивного банкротства не выявлено. В наличии признаки преднамеренного банкротства», - отметил Константин Сичевой.
Против введения процедуры конкурсного производства выступили юристы компании миллиардера Тимченко - «Трансойл». Утверждается, что финансовый отчёт Антипинского НПЗ подготовлен не правильно и нет данных за 2019 год.
Стоит отметить, что ранее СМИ оценивали долги предприятия в 347 млрд рублей.