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Долги Антипинского НПЗ снизились почти на 100 млрд рублей

30 декабря 2019, 11:03
Фото: 1Mi
Долги Антипинского НПЗ снизились почти на 100 млрд рублей
Тюменский суд 30 декабря постановил ввести процедуру конкурсного производства на АНПЗ, сообщает URA.RU.
Сюжет
Тюмень

По данным арбитражного управляющего завода, специалисты выявили общую задолженность перед поставщиками и банками в размере 252 млрд рублей.

«Признаков фиктивного банкротства не выявлено. В наличии признаки преднамеренного банкротства», - отметил Константин Сичевой.

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Против введения процедуры конкурсного производства выступили юристы компании миллиардера Тимченко - «Трансойл». Утверждается, что финансовый отчёт Антипинского НПЗ подготовлен не правильно и нет данных за 2019 год.

Стоит отметить, что ранее СМИ оценивали долги предприятия в 347 млрд рублей.

#Новости#Антипинский НПЗ#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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