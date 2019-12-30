nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Антипинский НПЗ увеличил численность рабочих на 4%

30 декабря 2019, 10:28
Фото: Сайт АНПЗ
Антипинский НПЗ увеличил численность рабочих на 4%
Антипинский НПЗ подвел итоги 2019 года. Завод переработал почти - 4,8 млн тонн нефти, отмечает 72.ru.

В текущем году предприятие выплатило 6,5 млрд налогов, сохранив позиции крупнейшего плательщика в области. На данный момент на АНПЗ трудятся более 2 тыс. сотрудников, за последние несколько месяцев их численность увеличилась на 4%.

"Почти 33% выпускаемой продукции Антипинского НПЗ в 2019 году пришлось на дизельное топливо", - отмечают СМИ.

Кредиторы Антипинского НПЗ готовятся к продаже предприятия
Узнать подробнее

Общий объем переработанных нефтепродуктов составил 46 тыс. вагонов.

Стоит отметить, что АНПЗ рассчитан в 2016 году было переработано 7,8 млн тонн нефти. Производство дизтопливо увеличилось до 2,3 млн тонн. В начале мае текущего года Антипинский НПЗ приостановил работу из-за недостатка капитала. Долги предприятия составляют 347 млрд рублей.

#Новости#Антипинский НПЗ#Тюменская область#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25