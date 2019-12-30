Антипинский НПЗ увеличил численность рабочих на 4%

В текущем году предприятие выплатило 6,5 млрд налогов, сохранив позиции крупнейшего плательщика в области. На данный момент на АНПЗ трудятся более 2 тыс. сотрудников, за последние несколько месяцев их численность увеличилась на 4%.
"Почти 33% выпускаемой продукции Антипинского НПЗ в 2019 году пришлось на дизельное топливо", - отмечают СМИ.
Общий объем переработанных нефтепродуктов составил 46 тыс. вагонов.
Стоит отметить, что АНПЗ рассчитан в 2016 году было переработано 7,8 млн тонн нефти. Производство дизтопливо увеличилось до 2,3 млн тонн. В начале мае текущего года Антипинский НПЗ приостановил работу из-за недостатка капитала. Долги предприятия составляют 347 млрд рублей.