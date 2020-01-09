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В Тюмени после падения с седьмого этажа погиб молодой мужчина

9 января 2020, 07:55
Фото: 1Mi
С высоты 7-го этажа упал мужчина
В четверг, 9 января, в областном центре под окнами многоэтажного дома снова нашли тело мужчины, сообщает 72.ru.
Сюжет
Полиция

Инцидент произошел по адресу: Пермякова, 79, где несколько дней назад также упал и разбился другой тюменец.

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«Сообщение в полицию поступило в 6 часов 23 минуты. На место была направлена следственно-оперативная группа. Под окнами многоэтажки полицейские обнаружили тело молодого мужчины, на вид около 25 лет», пишет 72.ru с ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюмени.

По предварительной версии он упал с высоты седьмого этажа. Сейчас на месте работают следователи. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, 5 января, с высоты шестого этажа упал и разбился мужчина.

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