В Тюмени после падения с седьмого этажа погиб молодой мужчина

Инцидент произошел по адресу: Пермякова, 79, где несколько дней назад также упал и разбился другой тюменец.
«Сообщение в полицию поступило в 6 часов 23 минуты. На место была направлена следственно-оперативная группа. Под окнами многоэтажки полицейские обнаружили тело молодого мужчины, на вид около 25 лет», пишет 72.ru с ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюмени.
По предварительной версии он упал с высоты седьмого этажа. Сейчас на месте работают следователи. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, 5 января, с высоты шестого этажа упал и разбился мужчина.