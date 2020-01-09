В Тюмени после падения с седьмого этажа погиб молодой мужчина

«Сообщение в полицию поступило в 6 часов 23 минуты. На место была направлена следственно-оперативная группа. Под окнами многоэтажки полицейские обнаружили тело молодого мужчины, на вид около 25 лет», пишет 72.ru с ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюмени.