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Тюменцев предупредили о новой схеме мошенничества

9 января 2020, 10:10
Фото: 1Mi
Полицейские просят не попадаться на уловки мошенников
Жителей областной столицы предупредили о новом методе вымогания денег, пишет «Тюменская линия» с ссылкой на МВД.
Сюжет
Полиция

Мошенник выбирает жертву, занимает перед ней очередь в банкомат, затем проведя операцию, уходит, якобы забыв карту. После того как он за ней возвращается, то начинает проверять баланс и в ужасе кричит, что с его счета только что сняли какую-то сумму денег. Затем появляется якобы очевидец, который утверждает, что сам видел как извлекли из ячейки деньги.

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«Мошенники начинают действовать на психику, угрожать, что вызовут полицию, мотивируя, что на карте остались отпечатки пальцев и прочее. Чувствуя растерянность в большой очереди, некоторые люди поддаются давлению мошенника. Чаще это пожилые люди и женщины с детьми», сообщает «Тюменская линия» с ссылкой на МВД.

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Полицейские рекомендуют в данном случае самим вызывать полицию. У мошенников сразу появятся «срочные дела».

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