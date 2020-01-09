Тюменцев предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенник выбирает жертву, занимает перед ней очередь в банкомат, затем проведя операцию, уходит, якобы забыв карту. После того как он за ней возвращается, то начинает проверять баланс и в ужасе кричит, что с его счета только что сняли какую-то сумму денег. Затем появляется якобы очевидец, который утверждает, что сам видел как извлекли из ячейки деньги.
«Мошенники начинают действовать на психику, угрожать, что вызовут полицию, мотивируя, что на карте остались отпечатки пальцев и прочее. Чувствуя растерянность в большой очереди, некоторые люди поддаются давлению мошенника. Чаще это пожилые люди и женщины с детьми», сообщает «Тюменская линия» с ссылкой на МВД.
Полицейские рекомендуют в данном случае самим вызывать полицию. У мошенников сразу появятся «срочные дела».