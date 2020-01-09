Тюменцев предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенник выбирает жертву, занимает перед ней очередь в банкомат, затем проведя операцию, уходит, якобы забыв карту. После того как он за ней возвращается, то начинает проверять баланс и в ужасе кричит, что с его счета только что сняли какую-то сумму денег. Затем появляется якобы очевидец, который утверждает, что сам видел как извлекли из ячейки деньги.