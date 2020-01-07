Житель Заводоуковска едва не стал жертвой мошенника в интернете

В ноябре 2019 года в полицию Заводоуковска обратился местный житель. По его словам, один из пользователей интернета заявил, что знает, кто поджог машину заводоуковчанина. За сведения неизвестный попросил 50 тыс. рублей. Мужчина не поверил в обещания и вместо перевода денег написал заявление в полицию.
Правоохранители нашли того, кто писал сообщения. Им оказался молодой мужчина из Упорово. Он признал свою вину и рассказал, что просто хотел заработать.
Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество, по которому жителю Упорово грозит лишение свободы на срок до 5 лет. После окончания следствия прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело передали в суд.