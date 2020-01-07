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Житель Заводоуковска едва не стал жертвой мошенника в интернете

7 января 2020, 08:25
Фото: Наш город / 1Mi
Житель Заводоуковска едва не стал жертвой мошенника в интернете
Полиция передала в суд уголовное дело о попытке мошенничества на 50 тыс. рублей, сообщили в УМВД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В ноябре 2019 года в полицию Заводоуковска обратился местный житель. По его словам, один из пользователей интернета заявил, что знает, кто поджог машину заводоуковчанина. За сведения неизвестный попросил 50 тыс. рублей. Мужчина не поверил в обещания и вместо перевода денег написал заявление в полицию.

Правоохранители нашли того, кто писал сообщения. Им оказался молодой мужчина из Упорово. Он признал свою вину и рассказал, что просто хотел заработать.

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество, по которому жителю Упорово грозит лишение свободы на срок до 5 лет. После окончания следствия прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело передали в суд.

#Новости#Интернет#Мошенничество#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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