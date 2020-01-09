«Принцип домино» – крупные банкротства в Тюменской области за 2019 год

Антипинский НПЗ
Полное фиаско потерпел проект, считавшийся чуть ли не визитной карточкой региона. Завод имел многомиллионные долги перед подрядчиками и часто выступал в качестве ответчика в судебных разбирательствах.
В ноябре 2018 года должность гендиректора АНПЗ покинул Геннадий Лисовиченко. В то время ходила волна слухов о трудном финансовом положении нефтеперерабатывающего завода и его возможной продаже. Однако в ГК «Новый Поток», куда входил завод, отрицали это. Сначала в декабре работа Антипинского НПЗ была приостановлена из-за того, что не было поставки нефти.
В апреле 2019 года гендиректор предприятия Максим Андриасов уведомил кредиторов о намерении обратиться в суд с банкротством АНПЗ. После этого завод несколько месяцев простаивал из-за отсутствия финансирования. В мае завод перешел во владение Сбербанку. В июне совместное предприятие банка и SOCAR – «Сокар Энергоресурс» – купило кипрскую структуру Vikay Industria lim. Ей до этого на 80% принадлежал в Антипинском НПЗ. В то время АНПЗ уже пошел в суд по факту банкротства по иску «дочки» Сбербанка – «СБК». Общая сумма долгов составила 346 млрд рублей.
Тюменский арбитраж 3 сентября ввел процедуру наблюдения, а 30 декабря признал АНПЗ банкротом и ввел конкурсное производство на шесть месяцев.
Между тем на экс-владельца АНПЗ Дмитрия Мазурова и генерального директора завода Геннадия Лисовиченко были возбуждены уголовные дела. Мазуров находится в СИЗО, а Лисовиченко уехал из страны. Он объявлен в розыск.
АНПЗ – ПРОДУКТ
Антипинский НПЗ повлек за собой крах и других компаний, относящихся к нему. Так, в Арбитражном суде Тюменской области рассматривается вопрос о банкротстве АНПЗ – Продукт – «дочки» Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Об этом ходатайствует «Московский кредитный банк» с кредиторским долгом в размере 4,6 млрд рублей.
В середине октября тюменский арбитраж ввел на АНПЗ – Продукт процедуру наблюдения. Ранее эта фирма являлась официальным дистрибьютором продукции Антипинского НПЗ.
НГК АЛЬФА
Принцип домино продолжается. АНПЗ – Продукт взял кредит у «Московского кредитного банка» в 2016 году на сумму 70 млн долларов, а «Нефтегазовый концерн “Альфа” выступил в качестве поручителя. Но заемщик кредит не гасил. И в феврале 2019 года сумма долгов составляла 73 млн долларов.
Тюменский арбитраж сделал вывод, что долг у поручителя перед кредитором составляет 2,6 млрд рублей, и в начале октября ввел процедуру наблюдения.
Один из учредителей НГК, Алексей Подрядов, занимал должности в «дочках» АНПЗ – «ТБЗ» и «АНПЗ Продукт». Сама «Альфа» на протяжении нескольких лет управляет станцией Антипино и локомотивами Антипинского НПЗ.
НЬЮ ПЕТРОЛ ТЮМЕНЬ
Все тот же «Московский кредитный банк» обратился 19 июня в арбитраж с требованием признать банкротом «Нью Петрол Тюмень» и с суммой долга 2,6 млрд рублей. В первой декаде декабря суд ввел процедуру наблюдения в компании. Вопрос о банкротстве будет обсуждаться 27 февраля.
«Нью Петрол Тюмень» является сетью АЗС «Новый Поток» в Тюменской и Курганской областях.
СК СТРОЙАЛЬЯНС
Последний «герой» нашей подборки никак не связан с Антипинским НПЗ. В суд с требованием о признании банкротом обратился в конце мая банк «Открытие». Общая сумма задолженности составляла 309,6 млн рублей.
В середине сентября тюменский арбитраж ввел процедуру наблюдения. В декабре строительную компанию признали банкротом.