«Принцип домино» – крупные банкротства в Тюменской области за 2019 год

В апреле 2019 года гендиректор предприятия Максим Андриасов уведомил кредиторов о намерении обратиться в суд с банкротством АНПЗ. После этого завод несколько месяцев простаивал из-за отсутствия финансирования. В мае завод перешел во владение Сбербанку. В июне совместное предприятие банка и SOCAR – «Сокар Энергоресурс» – купило кипрскую структуру Vikay Industria lim. Ей до этого на 80% принадлежал в Антипинском НПЗ. В то время АНПЗ уже пошел в суд по факту банкротства по иску «дочки» Сбербанка – «СБК». Общая сумма долгов составила 346 млрд рублей.