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«Принцип домино» – крупные банкротства в Тюменской области за 2019 год

9 января 2020, 05:29
Фото: 1Mi
«Наш город» собрал топ дорогих банкротств за прошлый год в Арбитражном суде Тюменской области. Цепная реакция большинства из них последовала после весенних событий на одном из крупнейших предприятии региона.
Сюжет
Тюмень

Антипинский НПЗ

Полное фиаско потерпел проект, считавшийся чуть ли не визитной карточкой региона. Завод имел многомиллионные долги перед подрядчиками и часто выступал в качестве ответчика в судебных разбирательствах.

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В ноябре 2018 года должность гендиректора АНПЗ покинул Геннадий Лисовиченко. В то время ходила волна слухов о трудном финансовом положении нефтеперерабатывающего завода и его возможной продаже. Однако в ГК «Новый Поток», куда входил завод, отрицали это. Сначала в декабре работа Антипинского НПЗ была приостановлена из-за того, что не было поставки нефти.

В апреле 2019 года гендиректор предприятия Максим Андриасов уведомил кредиторов о намерении обратиться в суд с банкротством АНПЗ. После этого завод несколько месяцев простаивал из-за отсутствия финансирования. В мае завод перешел во владение Сбербанку. В июне совместное предприятие банка и SOCAR – «Сокар Энергоресурс» – купило кипрскую структуру Vikay Industria lim. Ей до этого на 80% принадлежал в Антипинском НПЗ. В то время АНПЗ уже пошел в суд по факту банкротства по иску «дочки» Сбербанка – «СБК». Общая сумма долгов составила 346 млрд рублей.

Тюменский арбитраж 3 сентября ввел процедуру наблюдения, а 30 декабря признал АНПЗ банкротом и ввел конкурсное производство на шесть месяцев.

Между тем на экс-владельца АНПЗ Дмитрия Мазурова и генерального директора завода Геннадия Лисовиченко были возбуждены уголовные дела. Мазуров находится в СИЗО, а Лисовиченко уехал из страны. Он объявлен в розыск.

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АНПЗ – ПРОДУКТ

Антипинский НПЗ повлек за собой крах и других компаний, относящихся к нему. Так, в Арбитражном суде Тюменской области рассматривается вопрос о банкротстве АНПЗ – Продукт – «дочки» Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Об этом ходатайствует «Московский кредитный банк» с кредиторским долгом в размере 4,6 млрд рублей.

В середине октября тюменский арбитраж ввел на АНПЗ – Продукт процедуру наблюдения. Ранее эта фирма являлась официальным дистрибьютором продукции Антипинского НПЗ.

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НГК АЛЬФА

Принцип домино продолжается. АНПЗ – Продукт взял кредит у «Московского кредитного банка» в 2016 году на сумму 70 млн долларов, а «Нефтегазовый концерн “Альфа” выступил в качестве поручителя. Но заемщик кредит не гасил. И в феврале 2019 года сумма долгов составляла 73 млн долларов.

Тюменский арбитраж сделал вывод, что долг у поручителя перед кредитором составляет 2,6 млрд рублей, и в начале октября ввел процедуру наблюдения.

Один из учредителей НГК, Алексей Подрядов, занимал должности в «дочках» АНПЗ – «ТБЗ» и «АНПЗ Продукт». Сама «Альфа» на протяжении нескольких лет управляет станцией Антипино и локомотивами Антипинского НПЗ.

НЬЮ ПЕТРОЛ ТЮМЕНЬ

Все тот же «Московский кредитный банк» обратился 19 июня в арбитраж с требованием признать банкротом «Нью Петрол Тюмень» и с суммой долга 2,6 млрд рублей. В первой декаде декабря суд ввел процедуру наблюдения в компании. Вопрос о банкротстве будет обсуждаться 27 февраля.

«Нью Петрол Тюмень» является сетью АЗС «Новый Поток» в Тюменской и Курганской областях.

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СК СТРОЙАЛЬЯНС

Последний «герой» нашей подборки никак не связан с Антипинским НПЗ. В суд с требованием о признании банкротом обратился в конце мая банк «Открытие». Общая сумма задолженности составляла 309,6 млн рублей.

В середине сентября тюменский арбитраж ввел процедуру наблюдения. В декабре строительную компанию признали банкротом.

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