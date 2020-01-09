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Первого января в Тюмени родилось 14 мальчиков и 12 девочек

9 января 2020, 06:36
Фото: 1Mi
В Тюмени за несколько часов 1 января родилось 26 малышей
В первый день 2020 года в областном центре уже к 14 часам на свет появилось 26 малышей, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Тюмень

Мальчиков оказалось больше -14, девочек за эти часы родилось 12.

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Последним под конец уходящего года на свет появился мальчик. Свой первый крик он издал в 23:16 в Перинатальном центре.

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Первым же в новом году также оказался мальчишка - он родился в 00:30 в роддоме № 2. Всего за первое января в этом роддоме на свет появились два мальчика и две девочки.

В третьем роддоме 31 декабря последней родилась девочка, она появилась на свет в 21. 00. А в новом году в 1:12 родился мальчик. Всего же в первый день на свет здесь появилось семь малышей: 3 мальчика и 4 девочки.

Больше всего 1 января 2020 года малышей увидели свет в перинатальном центре. Здесь родилось 15 детей, из них 9 мальчиков и 6 девочек.

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