Первого января в Тюмени родилось 14 мальчиков и 12 девочек

Мальчиков оказалось больше -14, девочек за эти часы родилось 12.
Последним под конец уходящего года на свет появился мальчик. Свой первый крик он издал в 23:16 в Перинатальном центре.
Первым же в новом году также оказался мальчишка - он родился в 00:30 в роддоме № 2. Всего за первое января в этом роддоме на свет появились два мальчика и две девочки.
В третьем роддоме 31 декабря последней родилась девочка, она появилась на свет в 21. 00. А в новом году в 1:12 родился мальчик. Всего же в первый день на свет здесь появилось семь малышей: 3 мальчика и 4 девочки.
Больше всего 1 января 2020 года малышей увидели свет в перинатальном центре. Здесь родилось 15 детей, из них 9 мальчиков и 6 девочек.