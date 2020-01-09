nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Крупнейшую типографию в Тюмени продадут на аукционе

9 января 2020, 12:06
Фото: pixabay.com
Крупнейшую типографию в Тюмени продадут на аукционе
В Тюмени готовят к реализации Дом печати. Приватизация планируется в 2020—2022 годах, сообщается в распоряжении правительства России.
Сюжет
Тюмень

Документ подписан премьер-министром. В настоящий момент 100% доли крупнейшего типографического предприятия принадлежат Росимуществу. Между тем примерная стоимость объекта не называется.

Строители из Перми купили здание тюменского Сбербанка за 173 млн рублей
Узнать подробнее

В начале 2017 года Дом печати уже готовили к реализации. Аукцион был назначен на 30 марта, начальная цена составила 280 млн рублей. По данным СМИ, здание предлагали снести, землю могли отдать одному из местных застройщиков. В феврале 2017 года продажа предприятия была приостановлена на основании поручения Росимущества от 03.02.2017 № ИА-04/3925.

«В офисном здании АО «Тюменский дом печати» располагаются редакции нескольких городских интернет-агентств», - отмечают СМИ.

#Новости#Продажа#Типография#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25