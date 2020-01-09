Крупнейшую типографию в Тюмени продадут на аукционе

В начале 2017 года Дом печати уже готовили к реализации. Аукцион был назначен на 30 марта, начальная цена составила 280 млн рублей. По данным СМИ, здание предлагали снести, землю могли отдать одному из местных застройщиков. В феврале 2017 года продажа предприятия была приостановлена на основании поручения Росимущества от 03.02.2017 № ИА-04/3925.