Крупнейшую типографию в Тюмени продадут на аукционе

Документ подписан премьер-министром. В настоящий момент 100% доли крупнейшего типографического предприятия принадлежат Росимуществу. Между тем примерная стоимость объекта не называется.
В начале 2017 года Дом печати уже готовили к реализации. Аукцион был назначен на 30 марта, начальная цена составила 280 млн рублей. По данным СМИ, здание предлагали снести, землю могли отдать одному из местных застройщиков. В феврале 2017 года продажа предприятия была приостановлена на основании поручения Росимущества от 03.02.2017 № ИА-04/3925.
«В офисном здании АО «Тюменский дом печати» располагаются редакции нескольких городских интернет-агентств», - отмечают СМИ.