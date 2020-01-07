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В Тюменской области снизилась детская смертность

7 января 2020, 10:21
Фото: pixabay.com
В Тюменской области снизилась детская смертность
Детская смертность в Тюменской области снизилась до 4 на 1000 родившихся живыми детей, сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.
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Дети

«Плановое значение показателя на 2019 год для нашего региона: 4,1 на 1000 родившихся живыми. Уже видны предварительные итоги: за 11 месяцев 2019 года показатель составил 4,0», — рассказали в департаменте.

В регионе действует проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Его основная задача — снижение смертности среди детей. Планируется, что к 2024 году показатель составит 3,2.

В рамках проекта в 2019 году для 9 медицинских организаций Тюмени закуплено 65 единиц медицинского оборудования для кабинетов УЗИ, рентгена, офтальмологии и лор-кабинетов. В 7 учреждениях оборудованы игровые зоны для детей, места для кормления грудных детей и детей раннего возраста.

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Важное значение имеет информированность врачей, в связи с чем за минувший год проведено более 200 информационных и профилактических мероприятий.

За 9 месяцев 2019 года в Тюменской области родилось более 14 тыс. детей, а умерло более 12 тыс. человек. Прирост населения в области составил 20 тыс. человек. Около 50 тыс. человек приехали в Тюменскую область на ПМЖ, а 36 тыс. жителей покинули регион.

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