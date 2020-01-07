В Тюменской области снизилась детская смертность

За 9 месяцев 2019 года в Тюменской области родилось более 14 тыс. детей, а умерло более 12 тыс. человек. Прирост населения в области составил 20 тыс. человек. Около 50 тыс. человек приехали в Тюменскую область на ПМЖ, а 36 тыс. жителей покинули регион.