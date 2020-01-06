В Тюмени открывается новый книгообменник для всех желающих

Организаторы отмечают, что книги должны быть в хорошем состоянии. Обменник пополняют жители, которые идут на выставку «Свобода внутри». Все произведения собраны на первом этаже здания. Здесь будет установлена соответствующая табличка.
«Читать книги – модно во все времена», - пояснила программный мероприятия Юлия Саначина.
Новый мультицентр открылся в Тюмени в начале декабря 2019 года. В день начала работы всех желающих приглашали на кинопоказы, мастер-класс о продвижении в Instagram или лекцию об уличном искусстве. «Контора пароходства» в доме купца Колмакова.