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В Тюмени открывается новый книгообменник для всех желающих

6 января 2020, 14:21
Фото: 1Mi
книги
В тюменской «Конторе пароходства» все желающие смогут обменять свои книги, акция продлится до 8 января.
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Тюмень

Организаторы отмечают, что книги должны быть в хорошем состоянии. Обменник пополняют жители, которые идут на выставку «Свобода внутри». Все произведения собраны на первом этаже здания. Здесь будет установлена соответствующая табличка.

«Читать книги – модно во все времена», - пояснила программный мероприятия Юлия Саначина.

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Новый мультицентр открылся в Тюмени в начале декабря 2019 года. В день начала работы всех желающих приглашали на кинопоказы, мастер-класс о продвижении в Instagram или лекцию об уличном искусстве. «Контора пароходства» в доме купца Колмакова.

#Новости#Книгообменник#Книги#Тюмень#Касается каждого#Александр Мязин#Общество
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