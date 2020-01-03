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Тюменцы покупают книги с обучающими пазлами для детей и фантастику Стругацких

3 января 2020, 06:04
Фото: 1Mi
книги
Жители областной столицы покупают в книжных магазинах классическую литературу, фантастику и пазлы для детей, сообщает «Тюменская область сегодня».
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Тюмень

Книги берут для учёбы или в подарок, для самых маленьких покупают издания с твердыми страницами или с большими обучающими пазлами.

«Для детей дошкольного возраста главное – большие красивые картинки. Младшие школьники отдают предпочтение рассказам с героями из любимых мультфильмов», - пояснила продавщица одного из книжных магазинов города.

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Средний класс выбирает книги как подарок родным и близким. Старшее поколение предпочитает классическую литературу, а абсолютный лидер продаж – произведения братьев Стругацких.

#Новости#Книги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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