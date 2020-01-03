Тюменцы покупают книги с обучающими пазлами для детей и фантастику Стругацких

Книги берут для учёбы или в подарок, для самых маленьких покупают издания с твердыми страницами или с большими обучающими пазлами.
«Для детей дошкольного возраста главное – большие красивые картинки. Младшие школьники отдают предпочтение рассказам с героями из любимых мультфильмов», - пояснила продавщица одного из книжных магазинов города.
Средний класс выбирает книги как подарок родным и близким. Старшее поколение предпочитает классическую литературу, а абсолютный лидер продаж – произведения братьев Стругацких.